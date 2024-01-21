زاد البحث عن لينك نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي 2024 بعد انتهاء طلاب المرحلة الابتدائية من امتحانات الفصل الدراسي الاول وسعي أولياء الأمور للاطمئنان على نتيجة الامتحانات.

نرصد في التقرير التالي لينك نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي 2024 الذي يمكن به الاستعلام عن النتيجة فور اعتمادها وظهورها مباشرة وتوضيح ألوان التقديرات التي تصدر بها النتيجة للصفوف الابتدائية.

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024

يكون متاح الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي من خلال بوابة الخدمات التعليمية التابعة لمحافظة القاهرة والتي تتيح الاستعلام عن النتيجة لمختلف الصفوف التعليمية بالرقم القومي

لينك بوابة الخدمات التعليمية https://eduserv.cairo.gov.eg/results/differentstages

حتى الآن لم تظهر نتيجة امتحانات الترم الأول للصف السادس الابتدائي 2024 ولكن فور ظهورها سيكون هناك اشارة خاصة على البوابة ومختلف المواقع كي يمكن الاستعلام عن النتيجة

بعد فتح الرابط السابق يتم كتابة الرقم القومي للطالب المسجل أعلى شهادة الميلاد

تسجيل المرحلة الدراسية

الصف الدراسي

العام الدراسي

الفصل الدراسي

الضغط على كلمة عرض النتيجة

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالتقديرات

تصدر نتيجة الصف السادس الابتدائي بالتقديرات والألوان وليس بالدرجات بحيث يعبر كل لون عن المجموع التقريبي الذي حصل عليه الطالب

اللون الأزرق يوضح أن الطالب فاق التوقعات باكتساب المعارف والمهارات وتتراوح درجته من من 85 درجة إلى 100 درجة.

اللون الأخضر يشير إلى أن الطالب قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة وتتراوح دراجته لأكثر من 65 درجة لأقل من 85 درجة.

اللون الأصفر يوضح أن الطالب بحاجة لبعض الدعم وتتراوح درجته أكثر من 50 درجة لأقل من 65 درجة.

اللون الأحمر يشير إلى أن الطالب لم يتقن هذه المعارف والمهارات، من 1 لأقل من 50 درجة.

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