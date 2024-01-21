الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لينك نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي 2024

الابتدائي
الابتدائي

زاد البحث عن لينك نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي 2024 بعد انتهاء طلاب المرحلة الابتدائية من امتحانات الفصل الدراسي الاول وسعي أولياء الأمور للاطمئنان على نتيجة الامتحانات.

نرصد في التقرير التالي لينك نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي 2024 الذي يمكن به الاستعلام عن النتيجة فور اعتمادها وظهورها مباشرة وتوضيح ألوان التقديرات التي تصدر بها النتيجة للصفوف الابتدائية. 

نتيجة الصف السادس الابتدائي  2024 

يكون متاح الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي من خلال بوابة الخدمات التعليمية التابعة لمحافظة القاهرة والتي تتيح الاستعلام عن النتيجة لمختلف الصفوف التعليمية بالرقم القومي 

لينك بوابة الخدمات التعليمية https://eduserv.cairo.gov.eg/results/differentstages

حتى الآن لم تظهر نتيجة امتحانات الترم الأول للصف السادس الابتدائي 2024 ولكن فور ظهورها سيكون هناك اشارة خاصة على البوابة ومختلف المواقع كي يمكن الاستعلام عن النتيجة 

بعد فتح الرابط السابق يتم كتابة الرقم القومي للطالب المسجل أعلى شهادة الميلاد

تسجيل المرحلة الدراسية 

الصف الدراسي

العام الدراسي

الفصل الدراسي 

الضغط على كلمة عرض النتيجة 

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الأول.. رابط الاستعلام عبر بوابة التعليم الأساسي

رابط نتائج التعليم الأساسي 2024.. اعرف نتيجة ابنك برقم الجلوس الآن

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالتقديرات 

تصدر نتيجة الصف السادس الابتدائي بالتقديرات والألوان وليس بالدرجات بحيث يعبر كل لون عن المجموع التقريبي الذي حصل عليه الطالب 

اللون الأزرق يوضح أن الطالب فاق التوقعات باكتساب المعارف والمهارات وتتراوح درجته من من 85 درجة إلى 100 درجة.

اللون الأخضر يشير إلى أن الطالب قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة وتتراوح دراجته لأكثر من 65 درجة لأقل من 85 درجة.

اللون الأصفر يوضح أن الطالب بحاجة لبعض الدعم وتتراوح درجته أكثر من 50 درجة لأقل من 65 درجة.

اللون الأحمر يشير إلى أن الطالب لم يتقن هذه المعارف والمهارات، من 1 لأقل من 50 درجة.

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