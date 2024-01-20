أخبار الظهيرة| تفاصيل المبادرة العربية لمستقبل غزة وإعادة إعمارها.. واغتيال مسئول بالحرس الثورى الإيرانى

تنوعت أخبار الظهيرة، اليوم، ما بين سياسية وفنية واجتماعية، فضلًا عن تطورات الأوضاع في غزة، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة أخبار الظهيرة.

بقيادة مصر.. تفاصيل المبادرة العربية لمستقبل غزة وإعادة إعمارها

قدمت خمس دول عربية، بقيادة مصر، مبادرة وحلًا لإنهاء حرب غزة والتخطيط لليوم التالي بعد انتهاء الحرب، والذي ينص على ضرورة إقامة دولة فلسطينية.

وقالت وكالة "بلومبرج": تروج خمس دول عربية بهدوء لتسوية لغزة ما بعد الحرب، والتي حصلت على دعم الولايات المتحدة لها، ولكن المشكلة هى أن الإسرائيليين الذين يعتمد عليهم الاتفاق لا يصدقونه.

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24927 شهيدًا و62388 مصابًا منذ بدء الحرب على غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأٍ عاجل، بارتقاء 24927 شهيدًا، و62388 مصابًا جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر.

وأعلنت فصائل فلسطينية عن اشتباكات مع قوات الاحتلال شرق جباليا شمال القطاع، وذلك في نبأٍ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

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القاهرة الإخبارية: اغتيال مسئول بالحرس الثورى الإيرانى فى هجوم إسرائيلى على دمشق

أعلنت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، عن اغتيال مسئول بالحرس الثوري الإيراني فى هجوم إسرائيلى على دمشق.

واستهدفت إسرائيل مبنى سكنيًا بالعاصمة دمشق، ما أسفر عن استشهاد 4 أشخاص، وأوقعت عددًا من المصابين.

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لاعبو الأهلى يتوافدون على مطار القاهرة للسفر إلى الإمارات

بدأت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التجمع، منذ قليل، في مطار القاهرة استعدادًا للسفر إلى الإمارات لخوض معسكر الفريق الذي يجري في إطار التحضيرات للفترة المقبلة.

وتغادر بعثة الفريق إلى الإمارات، بعد قليل، على أن يتخلل المعسكر لعب مباراتين وديتين للإعداد للمرحلة المقبلة، ومواجهة شباب بلوزداد الجزائري في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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القنوات الناقلة لكأس الأمم الإفريقية 2024 وتردد بين سبورت المفتوحة

القنوات الناقلة لكأس الأمم الإفريقية 2024 يبحث المشجعون المصريون عنها وعن القنوات المفتوحة الناقلة للمباريات، لمتابعة مباريات مصر في جولات دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليا في كوت ديفوار، ومن بين القنوات الناقلة لكأس الأمم الإفريقية 2024، القناة الجزائرية الأرضية التي تنقل عددا من المباريات، من بينها مباريات المنتخب المصري في مواجهاته المقبلة، كما تنقل عدد من القنوات المباريات دون تشفير.

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"الحريفة" يواصل مفاجآته ويستمر فى صدارة شباك تذاكر السينما

واصل فيلم «الحريفة»، بطولة نور النبوي وعدد كبير من الشباب، تقديم مفاجآت في شباك التذاكر المصري منذ إطلاقه بالقاعات 4 يناير الماضي؛ حيث واصل التصدر للأسبوع الثاني على التوالي، متفوقًا على كل الأفلام المعروضة في موسم «رأس السنة».

وجمع فيلم «الحريفة»، أمس الجمعة، إيرادات مميزة للغاية تصدر بها الإيراد اليومي بفارق كبير للغاية عن أقرب منافسيه، حيث جمع 2،087،068 جنيه، أمس، لتصل كل إيراداته إلى 15 مليون جنيه خلال 16 يومًا فقط.

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