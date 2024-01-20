السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

القنوات الناقلة لكأس الأمم الإفريقية 2024 وتردد بين سبورت المفتوحة

تردد القنوات
تردد القنوات

القنوات الناقلة لكأس الأمم الإفريقية 2024 يبحث المشجعون المصريون عنها وعن القنوات المفتوحة الناقلة للمباريات، لمتابعة مباريات مصر في جولات دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليا في كوت ديفوار، ومن بين القنوات الناقلة لكأس الأمم الافريقية 2024، القناة الجزائرية الأرضية والتي تنقل عدد من المباريات من بينها مباريات المنتخب المصري في مواجهاته المقبلة كما تنقل عدد من القنوات المباريات بدون تشفير.

القنوات الناقلة لكأس الأمم الإفريقية 2024

تعد قناة بين سبورت والقناة الجزائرية الأولى وتيلى تشاد وRTB بوركينا فاسو وفوكس سبورت والقناة الألمانية القنوات الناقلة لكأس الأمم الافريقية 2024 ويمكن ضبط إحداثياتها كما يلي:-

تردد قنوات بين سبورت المفتوحة 

واليكم ترددات قنوات beIN Sports المفتوحة على النايل سات على النحو التالي:


قناة beIN Sports المفتوحة:

التردد: 12765، 11054.
الاتجاه: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
تردد الموجه: 8PSK.
معامل تصحيح الخطأ: 4/3.
القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة الجزائرية الرياضية لمشاهدة مباراة مصر والرأس الأخضر مجانًا

تردد قناة الجزائر الأولى الناقلة لكأس الأمم الأفريقية 2023


بي ان سبورت المفتوحة HD نايل سات - Bein Sports Max 1:

التردد: 11013.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: ⅔.
جودة القناة: HD.

تردد قناة بين سبورت المفتوحة 2 نايل سات - Bein Sports Max 2:

التردد: 11054.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: ⅔.
جودة القناة: HD.

beIN Sports المفتوحة 3 نايل سات - Bein Sports Max 3:

التردد: 11013.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: ⅔.
جودة القناة: HD.

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موعد نهائى كأس الأمم الإفريقية 2024 بتوقيت القاهرة

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تردد القناة المغربية الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية 2024


القنوات الناقلة لكأس إفريقيا 2024 مجانا على النايل سات 

قائمة بترددات القنوات الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2024 على النايل سات:

القناة الجزائرية الأولى

القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 11680.
الاستقطاب: عمودي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة تيلى تشاد

القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 12015.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.

قناة RTB بوركينا فاسو

القمر الصناعي: يوتلسات 9E.
التردد: 11900.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.

قناة فوكس سبورت

القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 12284.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.

القناة الألمانية عبر قمر أسترا 19

القمر الصناعي: أسترا سات 19

ترددها: 11185 dvb-s2.
معدل الترميز: 22000.
الاستقطاب: v.


طريقة تنزيل قنوات على الرسيفر 


طريقة تنزيل ترددات القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم للمواطنين الراغبين يمكن تحقيقها عبر الخطوات التالية:

  1. يبدأ المستخدم بالدخول إلى قائمة الإعدادات في جهاز الريسيفر، ويمكن الوصول إليها عن طريق الضغط على زر "menu" على جهاز الريسيفر.
  2. يُختار المستخدم القمر الصناعي من بين الخيارات المتاحة، ثم يقوم بإدخال تردد القناة المرغوبة.
  3. يقوم المستخدم بتحديد معدل الترميز ومعامل الاستقطاب ومعدل تصحيح الخطأ.
  4. بعد إدخال هذه الإعدادات، يقوم المستخدم بالضغط على زر "بحث"، مما يتيح لجهاز الريسيفر البحث عن القناة المحددة.
  5. يتم تأكيد الإعدادات المحفوظة بالضغط على خيار "حفظ" لضمان الاستفادة من الترددات المحدثة.

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