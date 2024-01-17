الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تردد القناة المغربية الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية

القناة المغربية الرياضية
القناة المغربية الرياضية

​​​​​​تردد القناة المغربية الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية يثير اهتمام العديد من عشاق كرة القدم مع اقتراب مباراة مصر وغانا، حيث يبحث الكثير عن تردد القناة المغربية الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية لتكون هي الوجهة المفضلة لمتابعة البطولة لدى محبي الكرة الأفريقية.

تردد القناة المغربية الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية

  • التردد 12207
  • معدل الترميز: 27500،
  • القمر الصناعي:النايل سات
  • الاستقطاب: عمودي
  • معدل تصحيح الخطأ 4/3.
  • الجودة:  SD.

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تردد القناة المغربية على النايل سات 

تردد قناة الرياضية المغربية الأرضية متاح الآن عبر القمر الصناعي يوتلسات 12، حيث يمكنكم متابعتها عن طريق ضبط التردد على 11618، مع استقطاب عمودي V ومعدل ترميز يبلغ 27500.

 

طريقة تنزيل قنوات على الرسيفر 

 

لتنزيل القناة على جهاز الاستقبال، اتبع الخطوات التالية:

  • انتقل إلى قائمة الإعدادات من جهاز الاستقبال.
  • اختر "التثبيت اليدوي".
  • قم بإدخال بيانات القناة بدقة، مثل التردد، والقمر الصناعي، ومعدل الترميز، والاستقطاب.
  • اضغط على "ابدأ".
  • انتظر حتى تكتمل إجراءات البحث.
  • بعد ظهور القناة، قم بحفظ البيانات على جهاز الاستقبال الخاص بك.

 

القنوات الناقلة لكأس الأمم الافريقية المفتوحة 

تردد قناة الجزائرية الأرضية على قمر هوت بيرد:

  • التردد: 12577.
  • معامل الترميز: 27500.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل تصحيح الخطأ: 3/4.
  • الجودة: SD.
  • القمر الصناعي: هوت بيرد.

تردد قناة الفضائية الجزائرية على قمر استرا:

  • التردد: 12577 (H).
  • معامل الترميز: 27500.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل تصحيح الخطأ: 3/4.
  • الجودة: SD.
  • القمر الصناعي: استرا.

تردد قناة تيلى تشاد على النايل سات:

  • التردد: 12015.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.

 

تردد قناة RTB بوركينا فاسو على يوتلسات 9E:

  • التردد: 11900.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.

تردد قناة فوكس سبورت على النايل سات:

  • التردد: 12284.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
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مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024

المجموعة

الفرق

الأولىساحل العاج – نيجيريا – غينيا الاستوائية – غينيا بيساو
الثانيةمصر – غانا – الرأس الأخضر – موزمبيق
الثالثةالسنغال – الكاميرون – غينيا – جامبيا
الرابعةالجزائر – بوركينا فاسو – موريتانيا – أنجولا
الخامسةتونس – مالي – جنوب إفريقيا – ناميبيا
السادسةالمغرب – الكونغو الديمقراطية – زامبيا – تنزانيا
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