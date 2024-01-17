تردد القناة المغربية الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية
تردد القناة المغربية الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية يثير اهتمام العديد من عشاق كرة القدم مع اقتراب مباراة مصر وغانا، حيث يبحث الكثير عن تردد القناة المغربية الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية لتكون هي الوجهة المفضلة لمتابعة البطولة لدى محبي الكرة الأفريقية.
تردد القناة المغربية الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية
- التردد 12207
- معدل الترميز: 27500،
- القمر الصناعي:النايل سات
- الاستقطاب: عمودي
- معدل تصحيح الخطأ 4/3.
- الجودة: SD.
تردد القناة المغربية على النايل سات
تردد قناة الرياضية المغربية الأرضية متاح الآن عبر القمر الصناعي يوتلسات 12، حيث يمكنكم متابعتها عن طريق ضبط التردد على 11618، مع استقطاب عمودي V ومعدل ترميز يبلغ 27500.
طريقة تنزيل قنوات على الرسيفر
لتنزيل القناة على جهاز الاستقبال، اتبع الخطوات التالية:
- انتقل إلى قائمة الإعدادات من جهاز الاستقبال.
- اختر "التثبيت اليدوي".
- قم بإدخال بيانات القناة بدقة، مثل التردد، والقمر الصناعي، ومعدل الترميز، والاستقطاب.
- اضغط على "ابدأ".
- انتظر حتى تكتمل إجراءات البحث.
- بعد ظهور القناة، قم بحفظ البيانات على جهاز الاستقبال الخاص بك.
القنوات الناقلة لكأس الأمم الافريقية المفتوحة
تردد قناة الجزائرية الأرضية على قمر هوت بيرد:
- التردد: 12577.
- معامل الترميز: 27500.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل تصحيح الخطأ: 3/4.
- الجودة: SD.
- القمر الصناعي: هوت بيرد.
تردد قناة الفضائية الجزائرية على قمر استرا:
- التردد: 12577 (H).
- معامل الترميز: 27500.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل تصحيح الخطأ: 3/4.
- الجودة: SD.
- القمر الصناعي: استرا.
تردد قناة تيلى تشاد على النايل سات:
- التردد: 12015.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
تردد قناة RTB بوركينا فاسو على يوتلسات 9E:
- التردد: 11900.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
تردد قناة فوكس سبورت على النايل سات:
- التردد: 12284.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024
المجموعة
الفرق
|الأولى
|ساحل العاج – نيجيريا – غينيا الاستوائية – غينيا بيساو
|الثانية
|مصر – غانا – الرأس الأخضر – موزمبيق
|الثالثة
|السنغال – الكاميرون – غينيا – جامبيا
|الرابعة
|الجزائر – بوركينا فاسو – موريتانيا – أنجولا
|الخامسة
|تونس – مالي – جنوب إفريقيا – ناميبيا
|السادسة
|المغرب – الكونغو الديمقراطية – زامبيا – تنزانيا
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