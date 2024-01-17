الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مدرب غانا يتحدث عن قوة منتخب مصر ويكشف موقف قدوس من المباراة

كريس هيوتون
كريس هيوتون

تحدث كريس هيوتون، المدير الفني لمنتخب غانا عن موقف محمد قدوس، لاعب فريق وست هام يونايتد من المشاركة أمام منتخب مصر في مباراة الغد.

ويلتقي منتخب مصر نظيره منتخب غانا، غدًا الخميس، ضمن مباريات اليوم الأول من الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وبدأ هيوتون المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة متحدثًا عن واقعة الاعتداء التي تعرض لها عقب المباراة الماضية قائلًا: "أود أن أشكر كل من وجه رسالة دعم لي بعد الحادث، لكنني سأتحدث فقط عن مباراة مصر".

وذكرت تقارير صحفية أن أحد المشجعين الغاضبين، هاجم هويتون لدي وصوله إلى فندق الإقامة بأبيدجان، ليتدخل المرافقين لإبعاد المدرب الإيرلندي عن المشجع الذي نجحت الشرطة الإيفوارية في إلقاء القبض عليه.

وعن فرص مشاركة قدوس أمام مصر، قال: "سنواصل متابعة تقدم حالة محمد قدوس، لقد تدرب معنا في الأيام الماضية وسنقيمه اليوم وغدًا ثم سنتخذ القرار بشأن مشاركته معنا".

وتطرق للحديث عن خسارة مباراة كاب فيردي قائلًا: "لدي نفس المشاعر التي لدى اللاعبين، الأمور تكون صعبة دائمًا عندما نخسر، كمدرب ما يدور في ذهني هو إما أن نقدم أداء سيئ أو نتيجة سيئة، ولكن دائمًا علينا الاستعداد للمباراة المقبلة".

وأضاف: "أعتقد أن أي شخص شاهد المباراة الأولى سيرى ريتشارد أوفوري يقوم بتصديين مهمين لنا هذا ما نتوقع من جميع حراسنا، نحن ممتنين لأدائه الشخصي أمام كاب فيردي".

واسترسل: "التحضير دائمًا يكون عبارة عن مزيج من التعافي بسبب جداول المباريات والتدرب، إننا نحاول الحصول على التوازن والعمل التكتيكي الجيد الذي نريده".

وعن مواجهة مصر، قال: "نحن نواجه فريقا جيد جدًا وهدفنا هو التحسن وتقديم مستوى أفضل، والدافع الأكبر لنا هو رغبتنا في تحقيق نتائج جيدة في المنافسة أمام فريق كبير مثل مصر".

وأكمل: "أعتقد أنه يجب علينا الخروج من مباراة مصر بنتيجة جيدة، أظن أن هذه العقلية التي يتوجب أن ندخل بها المباراة، اللاعبون على دراية بما يعني ذلك ومدى خيبة أمل الجميع المرتبطين بالبلد والفريق، وليس أمامنا خيار سوى التأكد من أننا سنحقق نتيجة إيجابية في مباراتنا المقبلة أمام مصر".

كريس هيوتون منتخب غانا محمد قدوس كأس أمم إفريقيا أمم أفريقيا 2023

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