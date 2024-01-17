الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

محمد الشناوى: هدفنا التتويج بأمم إفريقيا.. وأغلقنا ملف مباراة موزمبيق

محمد الشناوي
محمد الشناوي

أكد محمد الشناوي، حارس مرمى المنتخب الوطني، أهمية مباراة الغد أمام غانا ببطولة كأس الأمم الإفريقية، مشيرًا إلى أنه وزملاءه يدركون أهمية المباراة جيدًا.

ويلتقي منتخب مصر نظيره منتخب غانا، غدًا الخميس، ضمن مباريات اليوم الأول من الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وقال الشناوي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "ما زال هدفنا هو التتويج بكأس أمم إفريقيا، ونرغب في تحقيق الفوز على غانا، وذلك ما قاله اللاعبون لبقية المجموعة عقب مباراة موزمبيق".

وتعادل المنتخب الوطني مع نظيره منتخب موزمبيق في مباراة الجولة الأولى من البطولة بهدفين لكل منهما.

وأضاف الشناوي: "اللاعبون يعرفون أهمية مباراة غانا، ونستعد لها بشكل جيد ونعرف أنها ستكون مباراة قوية وبإذن الله يكون التوفيق حليفنا ونحقق الثلاث نقاط".

وأكمل:  لاعبو منتخب مصر تأثروا عقب مباراة موزمبيق، ولكن نحن في بطولة ولدينا هدف واحد، ونمتلك لاعبين كبارا"، مضيفا: "إحنا مركزين في مباراة الغد وأغلقنا ملف المباراة الماضية".

وتابع: "نتائج الأهلي مع فرق غانا مختلفة عن مباريات منتخب مصر مع المنتخب الغاني، واللاعبون مركزون وإن شاء ربنا يكرمنا ونكسب غدا".

محمد الشناوي المنتخب الوطني منتخب مصر منتخب غانا كأس أمم إفريقيا أمم أفريقيا 2023

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