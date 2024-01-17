جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 قبل مباريات اليوم

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 قبل مباريات اليوم من الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 والتي تستضيفها دولة كوت ديفوار بمشاركة 24 منتخبا للمرة الثانية على التوالي، بعد النسخة السابقة التي أُقيمت في الكاميرون عام 2021.

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024

وتتوزع المنتخبات المشاركة في البطولة في 6 مجموعات، حيث يضم كل مجموعة 4 فرق وتأتي ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 على هذا النحو:

ترتيب المجموعة الأولى في كأس الأمم الإفريقية

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 كوت ديفوار 1 1 0 0 2 0 +2 3 2 نيجيريا 1 0 1 0 1 1 0 1 3 غينيا الاستوائية 1 0 1 0 1 1 0 1 4 غينيا بيساو 1 0 0 1 0 2 -2 0

ترتيب المجموعة الثانية في كأس الأمم الإفريقية

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 كاب فيردي 1 1 0 0 2 1 +1 3 2 مصر 1 0 1 0 2 2 0 1 3 موزمبيق 1 0 1 0 2 2 0 1 4 غانا 1 0 0 1 1 2 -1 0

ترتيب المجموعة الثالثة في كأس الأمم الإفريقية

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 السنغال 1 1 0 0 3 0 +3 3 2 الكاميرون 1 0 1 0 1 1 0 1 3 غينيا 1 0 1 0 1 1 0 1 4 جامبيا 1 0 0 1 0 3 -3 0

ترتيب المجموعة الرابعة في كأس الأمم الإفريقية

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 بوركينا فاسو 1 1 0 0 1 0 +1 3 2 الجزائر 1 0 1 0 1 1 0 1 3 أنجولا 1 0 1 0 1 1 0 1 4 موريتانيا 1 0 0 1 0 1 -1 0

ترتيب المجموعة الخامسة في كأس الأمم الإفريقية

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 مالي 1 1 0 0 2 0 +2 3 2 ناميبيا 1 1 0 0 1 0 +1 3 3 تونس 1 0 0 1 0 1 -1 0 4 جنوب إفريقيا 1 0 0 1 0 2 -2 0

ترتيب المجموعة السادسة في كأس الأمم الإفريقية