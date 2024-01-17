الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 قبل مباريات اليوم

كأس الأمم الإفريقية
كأس الأمم الإفريقية

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 قبل مباريات اليوم من الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2024  والتي تستضيفها دولة كوت ديفوار بمشاركة 24 منتخبا للمرة الثانية على التوالي، بعد النسخة السابقة التي أُقيمت في الكاميرون عام 2021.

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 

وتتوزع المنتخبات المشاركة في البطولة في 6 مجموعات، حيث يضم كل مجموعة 4 فرق وتأتي ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 على هذا النحو:

ترتيب المجموعة الأولى في كأس الأمم الإفريقية 

المركز

المنتخب

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق

النقاط

1كوت ديفوار110020+23
2نيجيريا10101101
3غينيا الاستوائية10101101
4غينيا بيساو100102-20

ترتيب المجموعة الثانية في كأس الأمم الإفريقية 

المركز

المنتخب

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق

النقاط

1كاب فيردي110021+13
2مصر10102201
3موزمبيق10102201
4غانا100112-10

ترتيب المجموعة الثالثة في كأس الأمم الإفريقية 

المركز

المنتخب

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق

النقاط

1السنغال110030+33
2الكاميرون10101101
3غينيا10101101
4جامبيا100103-30

ترتيب المجموعة الرابعة في كأس الأمم الإفريقية  

المركز

المنتخب

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق

النقاط

1بوركينا فاسو110010+13
2الجزائر10101101
3أنجولا10101101
4موريتانيا100101-10

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ترتيب المجموعة الخامسة في كأس الأمم الإفريقية  

المركز

المنتخب

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق

النقاط

1مالي110020+23
2ناميبيا110010+13
3تونس100101-10
4جنوب إفريقيا100102-20

ترتيب المجموعة السادسة في كأس الأمم الإفريقية  

المركز

المنتخب

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق

النقاط

1المغرب00000000
2الكونغو الديمقراطية00000000
3زامبيا00000000
4تنزانيا00000000
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