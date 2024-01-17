موعد مباراة جنوب إفريقيا القادمة في كأس الأمم الإفريقية بعد خسارته من مالي

موعد مباراة جنوب إفريقيا في كأس الأمم الإفريقية، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة الإفريقية، لمتابعة اللقاء المرتقب أمام ناميبيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالمسابقة.

موعد مباراة جنوب إفريقيا في كأس الأمم الإفريقية أمام ناميبيا

من المقرر أن يكون موعد مباراة جنوب إفريقيا في كأس الأمم الإفريقية، أمام ناميبيا، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة جنوب إفريقيا في كأس الأمم الإفريقية

ستُذاع مباراة جنوب إفريقيا في كأس الأمم الإفريقية عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، الناقل الحصري لمنافسات المسابقة القارية.

ويستعد منتخب جنوب إفريقيا لخوض مواجهة قوية أمام نظيره ناميبيا، يوم الأحد المقبل، في ثاني جولات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية "كان 2023".

ويسعى منتخب جنوب إفريقيا لتحقيق الانتصار الأول له في بطولة كأس أمم إفريقيا، أملًا في التأهل للدور التالي من المسابقة.

وكان منتخب جنوب إفريقيا قد تلقى هزيمة قاسية أمام نظيره مالي بهدفين نظيفين، في مستهل مشوارهما بالبطولة الإفريقية.

في المقابل، يرغب منتخب ناميبيا في مواصلة نغمة الانتصارات، من أجل تخطي عقبة دور المجموعات وحجز مكانه في الأدوار الإقصائية ببطولة كأس أمم إفريقيا.

وكان منتخب ناميبيا قد حقق فوزًا مفاجئًا على منتخب تونس بهدف نظيف، في الجولة الأولى من دور المجموعات بالمسابقة الإفريقية.

مجموعة جنوب إفريقيا في كأس الأمم الإفريقية

ويتواجد منتخب جنوب إفريقيا في المجموعة الخامسة من كأس الأمم الإفريقية، والتي تضم منتخبات نامبييا، تونس ومالي.

ويتصدر منتخب مالي جدول ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط، متفوقًا على نامبييا صاحب الوصافة بفارق الأهداف فقط.

بينما يتواجد منتخب جنوب إفريقيا في المركز الرابع والأخير بدون رصيد من نقاط، خلف تونس صاحب المركز الثالث بدون رصيد من النقاط أيضًا.