موعد مباراة المغرب في كأس الأمم الإفريقية أمام تنزانيا والقنوات الناقلة

موعد مباراة المغرب في كأس الأمم الإفريقية والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة لمتابعة اللقاء اليوم الأربعاء، أمام تنزانيا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالمسابقة.

موعد مباراة المغرب في كأس الأمم الإفريقية

من المقرر أن يكون موعد مباراة المغرب في كأس الأمم الإفريقية أمام تنزانيا، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب "لاورينت بوكو".

القنوات الناقلة لمباراة المغرب في كأس الأمم الإفريقية

ستُذاع مباراة المغرب وتنزانيا في كأس الأمم الإفريقية، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1 Max.

معلقو مباراة المغرب في كأس الأمم الإفريقية أمام تنزانيا

سيتولى المعلّق الرياضي "هشام فرج" مهمة التعليق على أحداث مباراة المغرب في كأس الأمم الإفريقية أمام تنزانيا عبر قناة الفضائية الرياضية المغربية.

بينما يتولى المعلّق الرياضي "جواد بدة" مهمة التعليق على أحداث مباراة المغرب في كأس الأمم الإفريقية أمام تنزانيا عبر قناة بي إن سبورت الرياضية.

منتخب المغرب يستهل مشواره بمواجهة تنزانيا في كأس أمم إفريقيا

ويبدأ منتخب المغرب مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية بمواجهة تنزانيا، إذ يسعى لتحقيق انطلاقة رائعة في كان 2023، والمُقامة حاليًا في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير وحتى يوم 11 فبراير المقبل.

ويبحث منتخب المغرب عن لقبه الثاني في أمم إفريقيا، بعد أن سبق له أن توج بالكأس مرة واحدة، في نسخة عام عام 1976 بإثيوبيا.

ويتسلّح منتخب المغرب في مباراة اليوم، بكونه أول فريق عربي وإفريقي يصعد للدور قبل النهائي في كأس العالم (مونديال قطر 2022).

في المقابل، يرغب منتخب تنزانيا في تحقيق انطلاقة مثالية أيضًا والتغلّب على المغرب في مستهل مشوارهما ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويتواجد منتخب المغرب في المجموعة السادسة ببطولة كأس أمم إفريقيا، والتي تضم منتخبات تنزانيا، الكونغو الديمقراطية وزامبيا.