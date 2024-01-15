الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات الغد الثلاثاء في كأس الأمم الإفريقية والأسياوية والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات الغد
مواعيد مباريات الغد الثلاثاء والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات الغد الثلاثاء 16-1-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات غدًا الثلاثاء والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات الغد، مباراة تونس ضد ناميبيا في كأس الأمم الإفريقية، ومباراة السعودية ضد عمان في كأس أمم آسيا.

مواعيد مباريات الغد في كأس أمم أفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

- مباراة بوريكنا فاسو ضد موريتانيا: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2 Max.

- مباراة تونس ضد ناميبيا: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1 Max.

- مباراة مالي ضد جنوب إفريقيا: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2 Max.

مواعيد مباريات الغد في كأس أمم أسيا 2023 والقنوات الناقلة

- مباراة تايلاند ضد قيرجيزستان: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا، وتُذاع على قناة Alkass EXTRA One HD.

- مباراة السعودية ضد عمان: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة Alkass EXTRA One HD.

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 15-1-2024 في الدوريات وكأس الأمم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2024

مواعيد مباريات الغد في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

- مباراة يوفنتوس ضد ساسولو: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة  AD SPORTS Premium 1.

مواعيد مباريات الغد في كأس الاتحاد الإنجليزي

- مباراة وولفرهامبتون ضد برينتفورد: في الساعة التاسعة والنصف مساءً.

- مباراة بريستول سيتي ضد وست هام يونايتد: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

مواعيد مباريات الغد في دوري القسم الثاني المصري أ المحترفين

- مباراة مصر المقاصة ضد أبو قير للأسمدة: في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

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انطلاق حفل جوائز الأفضل "The Best" لعام 2023 فى لندن.. الليلة

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صحف إسبانيا عن رباعية ريال مدريد أمام برشلونة بالسوبر: "مذلة"

مواعيد مباريات الأهلي القادمة

يواجه فريق الأهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري، وذلك في منتصف شهر فبراير المقبل، في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة

بينما يواجه فريق الزمالك نظيره الوحدة الإماراتي، في يوم 20 يناير، في بطولة أبو ظبي الودية.

ويُشارك في بطولة أبو ظبي الودية، 4 فرق، هم: الزمالك، الوحدة الإماراتي، أم صلال القطري والاتفاق السعودي.

مواعيد مباريات منتخب مصر القادمة

يلتقي منتخب مصر بمنافسه غانا، وذلك يوم 18 يناير، في تمام الساعة العاشرة مساءً، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

ثم يخوض منتخب مصر مواجهة أخيرة أمام الرأس الأخضر، يوم 22 يناير، في تمام الساعة العاشرة مساءً، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا.

مواعيد مباريات الغد القنوات الناقلة تونس السعودية كأس الأمم الأفريقية كأس أمم آسيا مواعيد مباريات الأهلي القادمة مواعيد مباريات الزمالك القادمة مواعيد مباريات منتخب مصر القادمة

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