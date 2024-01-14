تحدث النجم السنغالي ساديو ماني، مهاجم النصر السعودي، عن مواجهة منتخب الكاميرون المرتقبة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وانطلقت منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية "كان 2023" في كوت ديفوار، وذلك خلال الفترة من 13 يناير وحتى يوم 11 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

ساديو ماني يتحدث عن مواجهة الكاميرون المرتقبة في كأس الأمم الإفريقية

ونشرت شبكة "CANAL+" الفرنسية، تصريحات ساديو ماني، قائلًا: "منافسات كأس أمم إفريقيا دائمًا تكون قوية، نأمل في الدفاع عن اللقب في نسخته الحالية".

وعن مواجهة الكاميرون المرتقبة، قال ساديو ماني: "دائمًا تكون هناك مناوشات بين السنغال والكاميرون في كأس أمم إفريقيا، ستكون مباراة كبيرة وقوية بالتأكيد".

وأوضح: "لا يمكننا المزاح مع الكاميرون، إنهم أحد أفضل الفِرق على الإطلاق في إفريقيا".

واختتم ساديو ماني تصريحاته، قائلًا: "نصب كامل تركيزنا على مباراة الغد، نأمل في تحقيق الفوز في ضربة البداية وإسعاد الجماهير".

وكان منتخب الكاميرون قد توّج بلقب كأس الأمم الإفريقية 2002، بعدما تغلّب على السنغال بركلات الترجيح.

كما توّج منتخب الكاميرون بلقب كأس أمم إفريقيا 2017 بالجابون، بعد الفوز على منتخب مصر في المباراة النهائية.

بينما حصد منتخب السنغال لقب كأس الأمم الإفريقية 2019 بالكاميرون، على حساب منتخب مصر بركلات الترجيح في المباراة النهائية.

موعد مباراة السنغال المقبلة في كأس أمم إفريقيا

ويستعد منتخب السنغال لمواجهة نظيره جامبيا، غدًا الاثنين، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، في مستهل مشوارهما ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

ثم يخوض منتخب السنغال مواجهة قوية وشرسة أمام الكاميرون، يوم الجمعة الموافق 19 يناير، ثم مواجهة غينيا، يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير.