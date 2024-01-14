"مُبهج واستثنائي".. ماذا قالت صحف العالم عن افتتاح كأس أمم أفريقيا؟

سلطت الصحف العربية العالمية الضوء على حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية 2023، المُقامة حاليًا في كوت ديفوار، وذلك خلال الفترة من 13 يناير وحتى يوم 11 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

واستهل منتخب كوت ديفوار مشوراه في كأس أمم إفريقيا، بفوز ثمين على غينيا بيساو بهدفين نظيفين، أحرزهما سيكو فوفانا في الدقيقة الرابعة، وجان فيليب كراسو في الدقيقة 58 من زمن اللقاء.

حفل مُبهر في افتتاح كأس الأمم الإفريقية

وأشادت الصحف العربية والعالمية بحفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية، الذي أقيم في ملعب "الحسن واتارا" بالعاصمة الإيفوارية في أبيدجان، حيث وصفته بـ"المبهج"، والذي شهد في بدايته عدة عروض بالألعاب النارية، ثم إقامة بعض العروض الراقصة التي تشتهر بها القارة الأفريقية.

ومن ثم شهد الحفل عدة عروض غنائية أداها مجموعة من الفنانين الأفارق، من بينهم الفنان المصري محمد رمضان الذي خطف الأنظار بملابسه التي ظهر بها خلال فعاليات حفل الافتتاح.

كذلك شهد حفل الافتتاح ظهور مجسم يعبر عن شكل قارة أفريقيا في خريطة العالم، وظهور أعلام جميع الدول المشاركة في النسخة الجديدة من أمم أفريقيا 2023.

الصحف العربية والعالمية تُشيد بحفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية

وكانت البداية مع صحيفة "الرياضية" السعودية، التي عنونت "أمم إفريقيا.. افتتاح مبهر"، مُضيفة: "كوت ديفوار قدّمت حفلًا مبهرًا في افتتاحية كأس الأمم الإفريقية في نسختها 34، وتستهل مشوارها بالفوز على غينيا بيساو بهدفين نظيفين".

وركزت صحيفة "الشرق" القطرية على انطلاق حفل افتتاح كان 2023، وخرجت بعنوان "علم فلسطين يرفرف بين الجماهير في افتتاح كأس أمم إفريقيا"، مُضيفة: "افتتحت النسخة الـ34 من كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار بحفل افتتاح مبهج، على وقع رقصات إفريقية وقرع الطبول، فيما خطف بعض المشجعين الأضواء في المدرجات برفعهم علم فلسطين".

من جانبها، جاءت صحيفة "الشرق الأوسط" العربية والدولية، بعنوان " افتتاح كأس أفريقيا: سيارة رئاسية مكشوفة.. واستعراض بالعرائس"، مُشيرة إلى مشاركة الفنان المصري محمد رمضان شارك في الفقرات الغنائية.

وأشارت الصحيفة إلى نزول الحسن واتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار، إلى أرض الملعب، مستقلًا سيارة مكشوفة لتحية الجماهير في المدرجات، ومصافحته لكبار المسئولين الحاضرين، مثل جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وباتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

بينما وصف الإعلام العراقي حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية بأنه كان "استثنائيًا وفريدًا من نوعه"، مُشيرًا إلى أن حفل الافتتاح بدأ باستعراض بالعرائس الضخمة على أرض الملعب، والتي تمثل الثقافة الأفريقية والألقاب المميزة لمنتخبات القارة السمراء.

أما صحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد عنونت "حفل مبهج"، مُضيفة: "انطلقت منافسات كأس الأمم الإفريقية وسط استمتاع حوالي 60 ألف متفرج في ملعب "الحسن واتارا الأولمبي" بألوان وثقافة كوت ديفوار، قبل المباراة الافتتاحية للبطولة أمام غينيا بيساو".

واتفقت صحيفة "آس" مع نظيرتها السابقة، حيث عنونت "احتفال مذهل"، وأضافت: "الألعاب النارية أضاءت بألوان العلم الوطني الإيفواري في سماء أبيدجان في نهاية حفل كان 2023".

وأشارت الصحيفة، إلى تميمة حظ كان 2023، والتي جاءت على شكل فيل، وسُميت بـ"أكوابا"، والتي تعني مرحبًا بك في اللغة الإيفوارية.

ولم تختلف صحيفة "صن" الإنجليزية عن البقية، إذ خرجت بعنوان "حفل إفريقي بهيج"، مُضيفة: "انطلق أكبر حفل افتتاح إفريقي في كأس الأمم بطريقة مذهلة.. ومنتخب كوت ديفوار يستهل مشواره بالفوز على غينيا بيساو بثنائية دون رد".

حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار

حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية

حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية

حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية

حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية

حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية

حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية

حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية

حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية

حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية

حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية

حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية

حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية

حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية

حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية

حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية