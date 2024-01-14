منتخب مصر يبدأ مشوار استعادة لقب بطولة الأمم الأفريقية بمواجهة موزمبيق

يبدأ منتخب مصر مشوار استعادة اللقب الأفريقي الغائب منذ عام 2010، عندما يواجه منتخب موزمبيق في السابعة مساء اليوم الأحد، بملعب فيليكس هوفويت بوانيي بمدينة أبيدجان في الجولة الأولى للمجموعة الثانية في بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 12 فبراير المقبل.

تفوق تاريخي لمنتخب مصر

منتخب مصر يتفوق على المنتخب الموزمبيقي من كل الوجوه فهو الأكثر فوزا بالبطولة برصيد سبعة ألقاب وهو الأكثر خوضا للمباريات " 107 مباريات " إضافة لتفوقه في المباريات التي جمعت الفريقيت والتي بلغ عددها خمس مباريات انتهت كلها بفوز منتخب مصر الذي سجل تسعة أهداف ولم تهتز شباكه وكذلك وجود النجم محمد صلاح أحد أفضل اللاعبين في العالم لكن تبقى كرة القدم لاتعترف الا ببذل الجهد والعرق داخل المستطيل الأخضر.

الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي روى فيتوريا أطمئن على جاهزية أحمد حجازي للمشاركة في المباراة بعد تعرضه للإصابة في تدريب الأمس وخضوعه لفحص طبي لكن الجهاز الفني قد يفضل اراحته لمباراة غانا يوم الخميس المقبل والدفع بعلي جبر أو أحمد سامي بجوار محمد عبد المنعم في قلب الدفاع.

تشكيل هجومي للفراعنة

روى فيتوريا سيبدأ المباراة بتشكيل هجومي يضم الرباعي أحمد سيد زيزو وعمر مرموش ومحمد صلاح ومصطفى محمد وخلفعم محمد النني ومروان عطية محوري الإرتكاز في الوسط ومحمد هاني في الجانب الأيمن ومحمد حمدي في الجانب الأيسر ويسعى فيتوريا لحسم الأمور مبكرا حتى يمكنه الدفع بإمام عاشور في الشوط الثاني لتجربة طريقة 4-3-3 التي ينوى اللعب بها أمام غانا في الجولة الثانية.

13 محترفا في منتخب موزمبيق

في المقابل يضم منتخب موزمبيق عددا من اللاعبين المحترفين أشهرهم رينيلدو ماندافا مدافع أتلتيكو مدريد الإسباني وسبعة لاعبين في الدوري البرتغالي وهم جيني كاتامو في سبورتنج لشبونة وبرونو لانجا وريكاردو جويما في تشافيز وإيدسون ميكسير في استوريل وسيلسيو بواكي في بنفيكا " ب " وويتنيس جواو في ناسيونال ماديرا وجيلدو فيلانكولوس في ريال كما يوجد لاعبين في الدوري الجنوب إفريقي وهما أدميلسون دوف في كايزر تشيفز وإلياس بيليمبي دومينجيز في بيدفست ويتس إضافى إلى ألفونس أمادي في أوستند البلجيكي وستانلي راتيفو في يفورتسهايم الألماني وديفيد ماليمانا في الأرميني إف سي نوح.

يدير المباراة الحكم الموريتاني دحان بيدا ويساعده ديمبينياينا أندرياتياناريفيلومن مدغشقر وأهونتو كوفي جوناثان من توجو ومعهم الموريتاني عبد العزيز بوه حكما رابعا والكيني بيتر كاماكو حكم فيديو والتونسي هيثم قيراط مساعد حكم فيديو.