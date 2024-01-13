منتخب مصر يرتدى القميص الأحمر وموزمبيق بالأصفر فى بطولة إفريقيا

يرتدى منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود في المباراة المقرر لها غدًا أمام منتخب موزمبيق في افتتاح مباريات الفريقين في كأس الأمم الإفريقية فيما يرتدي منتخب مومبيق الطاقم الأصفر بالكامل .

وشدد البرتغالي روى فيتوريا، المدير الفني للمنتخب، على جاهزية الفراعنة لبدء فعاليات بطولة أمم إفريقيا.

وأكد أن فريقه قوي وكبير ويمتلك تاريخا كبيرا في البطولات الإفريقية، قائلا: "نلعب البطولات لتحقيق الألقاب، ونعمل بجد في جميع المباريات والبطولات".

وتابع فيتوريا، في المؤتمر الصحفي قبل مباراة موزمبيق: "مستعدون للبطولة، فريق موزمبيق فريق جيد، ولكن كما قلت نلعب للفوز دائما".

وأكمل مدرب الفراعنة: "نحترم جميع الفرق، وأعرف أن المباراة الأولى وضربة البداية مهمة للغاية، وطموحاتنا كبيرة في هذه البطولة".

وأضاف: "أمتلك لاعبين كبارًا في منتخب مصر، والكل جاهز للمشاركة، وهناك منافسة قوية بينهم، ومحمد صلاح لاعب كبير ووجوده إضافة كبيرة لنا بكل تأكيد، والفريق يضم لاعبين مميزين".

واختتم فيتوريا: "التنظيم جيد، وأشكر كوت ديفوار وكاف على الاستقبال، وأريد أن أهنئهما على التنظيم، وأتمنى أن تكون بطولة رائعة.

في السياق، أكد مصطفى محمد، مهاجم المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، استعداد زملائه لخوض فعاليات بطولة أمم إفريقيا 2023 .

ووصف مهاجم الفراعنة، بطولة إفريقيا، ببطولة الكبار والصعبة، مشيرًا إلى أن الجميع يلعب كل مباراة كانّها بطولة منفصلة بذاتها.