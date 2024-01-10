الأربعاء 10 يناير 2024
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رياضة

عاجل|"الدستور" تكشف عن اللاعبين الأقرب للخروج من مواجهة موزمبيق

المنتخب
المنتخب

اقترب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، من حسم مصير 4 لاعبين الأقرب للخروج من قائمة مباراة موزمبيق المقرر لها 14 يناير المقبل في أول جولات المنتخب ببطولة الأمم الإفريقية التى تقام في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلي 11 فبراير.

وتحفّظ روي فيتوريا على الكشف عن الـ4 لاعبين، حتى يحافظ جميع اللاعبين على تركيزهم حتى موعد مباراة موزمبيق.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «Caf» زيادة قوائم المنتخبات من 23-27 لاعبًا على أن يتم استبعاد 4 لاعبين في كل مباراة حتى يكون هناك فرصة أمام الأجهزة الفنية للمنتخبات لاختيار ما بينهم حال تعرض اللاعبين للإصابات أو الإيقاف.  

وجاءت قائمة المنتخب كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوى- أحمد الشناوى- محمد أبوجبل- محمد صبحي.

الدفاع: أحمد حجازي- محمد عبدالمنعم- علي جبر– ياسر إبراهيم- أحمد سامي- محمد هاني- عمر كمال عبدالواحد- أحمد فتوح- محمد حمدي.

الوسط: حمدى فتحي- إمام عاشور- محمد النني- مروان عطية- أحمد السيد زيزو– مهند لاشين- محمود حمادة.

الهجوم: محمد صلاح- مصطفى فتحي- محمود تريزيجيه- عمر مرموش- مصطفى محمد- محمود كهربا- أحمد حسن كوكا.

ويترأس بعثة المنتخب الوطني في كوت ديفوار، خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة.

ويفكرروي فيتوريا في استبعاد 4  لاعبين هم  محمد أبوجبل وياسرإبراهيم  ومهند لاشين و محمود حمادة او لاعب من خط الهجوم اقربهم ف أحمد حسن كوكا على أن يتم حسم الامر خلال الساعات القليلة وفقا لرؤيته الفنية والبدنية .  

ويستهل المنتخب مبارياته في الأمم الإفريقية ، بمواجهة منتخب موزمبيق يوم 14 ثم يصطدم بغانا يوم يوم 18 ، ويختتم مباريات المجموعة أمام منتخب الرأس الأخضر. 

ويترأس بعثة المنتخب خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد ومعه حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف العام على المنتخب.

المنتخب روي فيتوريا بطولة افريقيا موزمبيق كوت ديفوار مدرب المنتخب

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