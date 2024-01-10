اتحاد الكرة يوافق على طلب فيتوريا زيادة مكافآت المنتخب

وافق مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، على طلب روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب، بتعديل لائحة المنتخب وزيادة مكافآت المباريات.

وتقدم روي فيتوريا بمذكرة رسمية لاتحاد الكرة لزيادة مكافآت المنتخب بلائحة جديدة لمجلس الجبلاية، لتحفيز اللاعبين للحصول على بطولة إفريقيا، وتحقيق حلم الوصول إلى كأس العالم 2026.

اتحاد الكرة يعرض على محمد صلاح تفاصيل اللائحة الجديدة

وحرص حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف العام على المنتخب، على عقد جلسة مع عدد من لاعبي المنتخب، وعلى رأسهم محمد صلاح، نجم المنتخب، لعرض اللائحة الجديدة عليهم قبل الموافقة عليها.

ووصلت بعثة المنتخب الوطني، مساء أمس، إلى كوت ديفوار استعدادًا للمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية، التي تقام خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير المقبل.

ويستهل المنتخب مبارياته في كأس الأمم الإفريقية بمواجهة منتخب موزمبيق يوم 14، ثم يصطدم بغانا يوم 18، ويختتم مباريات المجموعة أمام منتخب الرأس الأخضر.

واختار البرتغالي روي فيتوريا 27 لاعبًا في بطولة إفريقيا:

وجاءت قائمة المنتخب كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوى- أحمد الشناوى- محمد أبوجبل- محمد صبحي.

الدفاع: أحمد حجازي- محمد عبدالمنعم- علي جبر– ياسر إبراهيم- أحمد سامي- محمد هاني- عمر كمال عبدالواحد- أحمد فتوح- محمد حمدي.

الوسط: حمدى فتحي- إمام عاشور- محمد النني- مروان عطية- أحمد السيد زيزو– مهند لاشين- محمود حمادة.

الهجوم: محمد صلاح- مصطفى فتحي- محمود تريزيجيه- عمر مرموش- مصطفى محمد- محمود كهربا- أحمد حسن كوكا.

ويترأس بعثة المنتخب الوطني في كوت ديفوار، خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة.