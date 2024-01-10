وزارة الشباب واتحاد الكرة يدرسان تنظيم رحلات للجماهير إلي كوت ديفوار لمساندة المنتخب

شهدت الأيام الماضية محاولات من جانب الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب وأتحاد الكرة ، لتنظيم رحلات سفر للجماهير لدعم ومساندة المنتخب في بطولة الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير المقبل.

وكشف مصدر داخل الجبلاية ، أنه حتى الان لم يتم التأكيد على موعد سفر الجماهير لكوت ديفوار، وستشهد الساعات المقبلة الإعلان عن كافة التفاصيل.

ويستهل المنتخب مبارياته في الأمم الإفريقية ، بمواجهة منتخب موزمبيق يوم 14 ثم يصطدم بغانا يوم يوم 18 ، ويختتم مباريات المجموعة أمام منتخب الرأس الأخضر.

وكانت بعثة المنتخب قد وصلت أمس ، إلي ابيدجان فى الساعة ال11 مساء بعد رحلة استمرت 8 ساعات على متن طائرة خاصة.

27 لاعبا في قائمة المنتخب في بطولة الأمم الإفريقية

اصطحب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني 27 لاعبا في رحلته إلي كوت ديفوار ، وفقا لتعليمات الاتحاد الإفريقي الكرة القدم الذى منح كل المنتخبات اختيار 27 عبا في البطولة مع اختيار 23 لاعبا منهم في كل مباراة

وجاءت قائمة المنتخب كالتالي

حراسة المرمى: محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبحى

الدفاع : أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر – ياسر إبراهيم - أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدى

الوسط : حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو – مهند لاشين - محمود حمادة

الهجوم : محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.

وقرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني ، استبعاد أحمد نبيل كوكا وأسامة جلال بعد تعرضهما للإصابة وتم استدعاء مهند لاشين بدلا من أحمد نبيل كوكا وضم ياسر إبراهيم بدلا من أسامة جلال .