الأربعاء 10 يناير 2024
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رياضة

وزارة الشباب واتحاد الكرة يدرسان تنظيم رحلات للجماهير إلي كوت ديفوار لمساندة المنتخب

منتخب مصر
منتخب مصر

 

شهدت الأيام الماضية محاولات من جانب الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب وأتحاد الكرة ، لتنظيم رحلات سفر للجماهير لدعم ومساندة المنتخب في بطولة الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير المقبل.

وكشف مصدر داخل الجبلاية ، أنه حتى الان لم يتم التأكيد على موعد سفر الجماهير لكوت ديفوار، وستشهد الساعات المقبلة  الإعلان عن كافة التفاصيل.  

ويستهل المنتخب مبارياته في الأمم الإفريقية ، بمواجهة منتخب موزمبيق يوم 14 ثم يصطدم بغانا يوم يوم 18 ، ويختتم مباريات المجموعة أمام منتخب الرأس الأخضر. 

وكانت بعثة المنتخب قد وصلت أمس ، إلي ابيدجان فى الساعة ال11 مساء بعد رحلة استمرت 8 ساعات على متن طائرة خاصة. 

27 لاعبا في قائمة المنتخب في بطولة الأمم الإفريقية 

اصطحب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني 27 لاعبا في رحلته إلي كوت ديفوار ، وفقا لتعليمات الاتحاد الإفريقي الكرة القدم الذى منح كل المنتخبات اختيار 27 عبا في البطولة مع اختيار 23 لاعبا منهم في كل مباراة 

وجاءت قائمة المنتخب كالتالي  

حراسة المرمى: محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبحى 

الدفاع : أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر – ياسر إبراهيم  - أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدى 

الوسط : حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو – مهند لاشين - محمود حمادة

الهجوم : محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.

وقرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني ، استبعاد أحمد نبيل كوكا وأسامة جلال بعد تعرضهما للإصابة وتم استدعاء مهند لاشين بدلا من أحمد نبيل كوكا وضم ياسر إبراهيم بدلا من أسامة جلال .  

 

المنتخب بطولة افريقيا وزارة الشباب والرياضة اتحاد الكرة فيتوريا موزمبيق

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