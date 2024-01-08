الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

«الدستور» تكشف التشكيل الأقرب للمنتخب في كأس أمم أفريقيا

فيتوريا
فيتوريا

استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني، على التشكيل الأساسي للفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير المقبل، والذي يستهل المنتخب مشواره فيها بمواجهة موزمبيق يوم 14 من الشهر الجاري.

وكان المنتخب قد فاز على تنزانيا وديا بهدفين دون رد، أحرزهما محمود حسن تزريجيه وحارس تنزانيا بالخطأ في مرماه.

تشكيل المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية

وعلمت “الدستور” من مصادرها داخل الجهاز الفني للمنتخب الوطني، أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب استقر بشكل كبير على التشكيل الأساسي، الذي سيخوض به بطولة “كان”، وفقا لجاهزية اللاعبين فنيا. 

وكشفت المصادر بأن محمد الشناوي سيكون الحارس الأساسي، وفي مركز قلب الدفاع محمد عبدالمنعم وأحمد حجازي، وفى الجانب الأيمن سيلعب بمحمد هاني وفي الجانب الأيسر استقر على محمد حمدي، وفي مركز وسط الملعب محمد النني ومروان عطية وبجانبهما حمدي فتحي أو إمام عاشور، بينما يقود الهجوم الثلاثي محمد صلاح ومحمود حسن “ترزيجيه” ومصطفي محمد.

ومن المراكز التى شغلت تفكير فيتوريا خلال الفترة الماضية، مركز خط الوسط المدافع بسبب جاهزية أكثر من لاعب، ونفس الأمر في مركز الجناج الأيسر الذي يلعب فيه محمود حسن “تزريجيه” وعمر مرموش نظرا لظهور اللاعبين بمستوى مميز مع المنتخب.

مصر فى المجموعة الثانية مع منتخبات موزمبيق وغانا والرأس الأخضر 

ويلعب المنتخب المصري في المجموعة الثانية ببطولة إفريقيا التي تضم موزمبيق والرأس الأخضر وغانا.

ويبدأ المنتخب مشواره في البطولة بمواجهة موزمبيق يوم 14 يناير وبعدها يصطدم بمنتخب غانا يوم 18 ويختتم مبارياته بمواجهة الراس الأخضر .

وتقام بطولة الأمم الأفريقية على ست مجموعات، كل مجموعة 4 منتخبات ويصعد أول وثاني كل مجموعة بالإضافة إلي أفضل 4 توالت ليشاركوا في الدور الـ 16 للبطولة.

وحصل المنتخب الوطني على راحة اليوم بعد مباراة تنزانيا الودية أمس على أن يتوجه المنتخب غدا إلى كوت ديفوار على متن طائرة خاصة تستغرق ما بين 7 إلى 8 ساعات.

فيتوريا المنتخب كأس الأمم الأفريقية تشكيل المنتخب الوطني

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