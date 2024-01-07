المنتخب يختتم استعداداته لأمم أفريقيا بهدفين في شباك تنزانيا "وديًا"

حقق منتخب مصر الفوز على تنزانيا بهدفين دون رد في ختام استعدادات الفريق الوطني لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 التي ستنطلق في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير.

سجل هدفي الفراعنة تريزيجيه في الدقيقة 33 وعيسى مانولا حارس تنزانيا بالخطأ في الدقيقة 73.

ويلتقي منتخب مصر مع موزمبيق في افتتاح مبارياته بكأس الأمم الأفريقية يوم الأحد المقبل الموافق 14 يناير.

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أحداث الشوط الأول

كان المنتخب قد بدأ المباراة بقوة وسدد محمد صلاح من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم.

وشهدت الدقيقة الثامنة، تمريرة أمامية من إمام عاشور ولكنها قوية للغاية لم يقدر عمر كمال على اللحاق بها يمين منطقة الجزاء فمرت لركلة مرمى.

في الدقيقة 17 تسديدة من مبوانا ساماتا لاعب منتخب تنزانيا من خارج منطقة الجزاء أبعدها محمد صبحي من أسفل يمين مرماه ثم أبعدها أحمد حجازي لركنية.

تمريرة خاطئة من الحارس محمد صبحي وصلت إلى سايمون مسوفا يسار منطقة الجزاء، فسدد كرة قوية أبعدها أحمد حجازي لركلة ركنية.

وتمكن تريزيجيه من تسجيل هدف الفراعنة بعد تمريرة رائعة من محمد صلاح إلى تريزيجيه الذي سدد الكرة أرضية أسفل الحارس المتقدم عن مرماه.

في الدقيقة 35 تسديدة أرضية بالقدم اليسرى من إمام عاشور من يسار منطقة الجزاء مرت بعيدة عن القائم الأيسر.

وسدد مروان عطية كرة صاروخية في الدقيقة 40 حاول حارس تنزانيا إبعادها قبل أن ترتد من العارضة.

أحداث الشوط الثاني

منتخب مصر سيطر على مجريات الشوط الثاني الذي شهد مشاركة حمدي فتحي بدلا من مروان عطية ومحمد حمدي بدلا من أحمد فتوح.

وسدد النني من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

ركلة حرة لمنتخب مصر في منتصف ملعب تنزانيا نفذها تريزيجيه بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء ولكن ابعدها الدفاع عن مناطق الخطورة.

في الدقيقة 70 تمريرة من محمد صلاح وضعت عمر كمال في انفراد بالمرمى يمين منطقة الجزاء فسدد كرة قوية مرت بعيدة عن المرمى.

جاء الهدف الثاني لمنتخب مصر في الدقيقة 73 من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد عرقلة عمر مرموش داخل منطقة الجزاء.

وسدد محمد صلاح ركلة الجزاء التي ارتدت من العارضة ثم قدم عيسى مانولا حارس تنزانيا قبل أن تسكن الشباك.

وأجرى فيتوريا تغييرين بنزول علي جبر وكهربا بدلا من عمر كمال الذي تعرض للإصابة ومصطفى محمد.

ركلة ركنية لمنتخب تنزانيا من جهة اليمين نفذها نوفاتوس ديسماس بعرضية في اتجاه المرمى ولكن أبعدها الحارس محمد صبحي إلى ركنية اخرى.

في الدقيقة 84 تسديدة قوية من أحمد سيد زيزو أبعدها الحارس عيسي مانولا من يسار مرماه لركنية من جهة اليمين.

النني أهدر فرصة الهدف الثالث في الدقيقة 89 بعد ركنية نفذها بشكل رائع وسددها النني برأسية بعيدة عن المرمى.

وأهدر منتخب تنزانيا فرصة خطيرة في الوقت بدل من الضائع بعد عرضية مرت أمام مهاجم الفريق وهو مواجه للمرمى لتضيع فرصة محققة.

وأهدر كهربا فرصة هدف بعد عرضية رائعة من محمد صلاح لكنه وجّه الكرة برأسه بعيدة.