صلاح يسجل ثانى أهداف منتخب مصر فى ودية تنزانيا

تمكن منتخب مصر من تسجيل الهدف الثاني في شباك تنزانيا، خلال أحداث المباراة الودية المقامة بين المنتخبين استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية.

جاء الهدف الثاني في الدقيقة 73 من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد عرقلة عمر مرموش داخل منطقة الجزاء.

وسدد محمد صلاح ركلة الجزاء، التي ارتدت من العارضة، ثم قدم عيسى مانولا حارس تنزانيا قبل أن تسكن الشباك.

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أحداث الشوط الأول

كان المنتخب قد بدأ المباراة بقوة وسدد محمد صلاح من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم.

وشهدت الدقيقة الثامنة، تمريرة أمامية من إمام عاشور، لكنها قوية للغاية لم يقدر عمر كمال على اللحاق بها يمين منطقة الجزاء، فمرت لركلة مرمى.

في الدقيقة 17 تسديدة من مبوانا ساماتا، لاعب منتخب تنزانيا من خارج منطقة الجزاء، أبعدها محمد صبحي من أسفل يمين مرماه، ثم أبعدها أحمد حجازي لركنية.

تمريرة خاطئة من الحارس محمد صبحي وصلت إلى سايمون مسوفا يسار منطقة الجزاء، فسدد كرة قوية أبعدها أحمد حجازي لركلة ركنية.

وتمكن تريزيجيه من تسجيل هدف الفراعنة بعد تمريرة رائعة من محمد صلاح إلى تريزيجيه الذي سدد الكرة أرضية أسفل الحارس المتقدم عن مرماه.

في الدقيقة 35 تسديدة أرضية بالقدم اليسرى من إمام عاشور من يسار منطقة الجزاء مرت بعيدة عن القائم الأيسر.

وسدد مروان عطية كرة صاروخية في الدقيقة 40 حاول حارس تنزانيا إبعادها قبل أن ترتد من العارضة.

أحداث الشوط الثاني

منتخب مصر سيطر على مجريات الشوط الثاني الذي شهد مشاركة حمدي فتحي بدلا من مروان عطية ومحمد حمدي بدلا من أحمد فتوح.

وسدد النني من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

ركلة حرة لمنتخب مصر في منتصف ملعب تنزانيا نفذها تريزيجيه بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء ولكن أبعدها الدفاع عن مناطق الخطورة.

في الدقيقة 70 تمريرة من محمد صلاح وضعت عمر كمال في انفراد بالمرمى يمين منطقة الجزاء فسدد كرة قوية مرت بعيدة عن المرمى.