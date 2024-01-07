تشكيل منتخب مصر لمواجهة تنزانيا استعدادًا لأمم إفريقيا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، عن تشكيل فريقه في ودية تنزانيا، استعدادًا لأمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

موعد مباراة مصر وتنزانيا والقنوات الناقلة

تُقام المباراة في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، بالعاصمة المصرية القاهرة، وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة ON TIME SPORTS 1 HD

ضم تشكيل منتخب مصر كلًا من:

في حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: عمر كمال - أحمد حجازي - محمد عبدالمنعم - أحمد فتوح

خط الوسط: محمد النني - مروان عطية - إمام عاشور

خط الهجوم: محمد صلاح - محمود تريزيجيه - مصطفي محمد

وتُعد تلك المباراة هي الأخيرة لمنتخب مصر قبل السفر لـ كوت ديفوار، من أجل خوض منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا.