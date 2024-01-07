الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

المنتخب الوطنى يواجه تنزانيا فى البروفة الأخيرة لـ«كان».. الليلة

منتخب مصر
منتخب مصر

يخوض  المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مساء اليوم، مباراة في متناول اليد أمام نظيره التنزاني، في إطار استعدادات المنتخبين لبطولة أمم إفريقيا التي تنطلق فعالياتها يوم 13 يناير الجاري في كوت ديفوار.

المباراة تقام فى السادسة مساء على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في محاولة من جانب البرتغالي روي فيتوريا لاختبار جاهزية لاعبيه لخوض غمار البطولة القارية، والتأكد من استيعاب اللاعبين لتعليماته خلال الأيام الماضية منذ انطلاق معسكر المنتخب بالعاصمة الإدارية الجديدة وحتى الآن.

ويهدف الجهاز الفني من خلال ودية اليوم لتحقيق الانسجام بين اللاعبين والقدرة على امتلاك الكرة بشكل سليم والوصول إلى المرمى بأفضل الطرق وأسهلها، وهو السبب وراء إصرار فيتوريا على اختيار مباراة ودية أمام أحد منتخبات التصنيف الثالث في القارة السمراء.

ويرى فيتوريا أن هناك تشابهًا كبيرًا بين منتخبي تنزانيا وموزمبيق، الأمر الذي يدفعه لخوض المباراة بالتشكيلة الأساسية، حتى تكون مباراة اليوم بروفة جيدة لمباراة موزمبيق يوم 14 يناير في افتتاح مشوار الفراعنة بأمم إفريقيا.

 

تشكيل المنتخب الوطني المتوقع أمام تنزانيا

ومن المتوقع ألا يخرج تشكيل منتخب مصر في ودية اليوم عن محمد الشناوي في حراسة المرمى، وثنائي الدفاع محمد عبدالمنعم وأحمد حجازي، وفي الجانب الأيسر أحمد فتوح، ومحمد هاني في الجانب الأيمن.

وفي الوسط سيعتمد فيتوريا على الثنائي محمد النني ومروان عطية وأمامهما أحمد سيد زيزو، وفي مركز الجناح الأيمن محمد صلاح حامل شارة قيادة الفراعنة، وفي الجناح الأيسر محمود حسن تريزيجيه وفي الهجوم مصطفى محمد.

المباراة قد تبدو سهلة في ظل الفارق الكبير بين مصر وتنزانيا، لكنها صعبة من وجهة نظر الجهاز الفني الذي يسعى للتأكد من مدى استيعاب اللاعبين لتعليمات الجهاز الفني وقدرتهم على ترجمة أفكاره داخل أرض الملعب.

منتخب مصر فيتوريا تشكيل المنتخب الوطني محمد صلاح تريزيجيه

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