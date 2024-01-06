طاقم حكام كويتى لإدارة ودية منتخب مصر أمام تنزانيا استعدادًا لأمم إفريقيا

يدير ودية منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام منتخب تنزانيا المقرر لها السادسة مساء غد الأحد باستاد القاهرة، طاقم حكام كويتي مكون من:

هاشم الإبراهيم حكم ساحة

عباس غلوم مساعد أول

طلال الشمري مساعد ثاني

عبدالله الكندري حكم رابع.

ويستعد منتخب مصر الأول لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق ١٣ يناير الجاري بكوت ديفوار.

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