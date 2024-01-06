السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

طاقم حكام كويتى لإدارة ودية منتخب مصر أمام تنزانيا استعدادًا لأمم إفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر

يدير ودية منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام منتخب تنزانيا المقرر لها  السادسة مساء غد الأحد باستاد القاهرة، طاقم حكام كويتي مكون من:

هاشم الإبراهيم حكم ساحة 
عباس غلوم مساعد أول  
طلال الشمري  مساعد ثاني 
عبدالله الكندري حكم رابع.

ويستعد منتخب مصر الأول لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق ١٣ يناير الجاري بكوت ديفوار.

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تقدم جمال علام، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد بأسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعمه الدائم واللامحدود للرياضة المصرية بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص.

منتخب مصر طاقم حكام كويتي ودية مصر وتنزانيا كأس الأمم الأفريقية كان 2023

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