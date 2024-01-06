السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جمال علام يوجّه رسالة شكر إلى الرئيس السيسى بعد تفقده مران المنتخب

الرئيس السيسي رفقة
الرئيس السيسي رفقة لاعبي المنتخب ورئيس اتحاد الكرة

تقدم جمال علام، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد بأسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعمه الدائم واللامحدود للرياضة المصرية بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص.

وأعرب علام عن فخره وسعادته بزيارة الرئيس وتفقده تدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم صباح اليوم، باستاد المدينة الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة قبل السفر إلى كوت ديفوار للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية ما يؤكد اهتمامه الكبير بالمنتخبات الوطنية، وهو ما كان له عظيم الأثر في نفوس اللاعبين والجهاز الفني ويعتبر أكبر حافز لهم لتحقيق اللقب الإفريقي وإسعاد الجماهير المصرية العظيمة.

كما تقدم جمال علام بخالص الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، لدعمه الدائم للمنتخبات الوطنية ومساندتها باستمرار وتوفير كل سبل النجاح لها في جميع المحافل الدولية الرياضية لرفع اسم مصر عاليًا.

وأكد جمال علام أن المنظومة الرياضية في مصر شهدت طفرة كبيرة وغير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي، لاسيما فيما يتعلق بالبنية التحتية والمنشآت الرياضية، التي تعتبر ضمن أهم أولويات الدولة المصرية الحديثة، إذ توسعت مصر في إنشاء العديد من المشروعات القومية الرياضية، وعلى رأسها المدينة الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تعد أول وأكبر مدينة أوليمبية متكاملة في مصر والشرق الأوسط، كما تعتبر واحدة من أفضل الإبداعات التي تم إنشاؤها باحترافية عالية، لتضم مجموعة من الأندية الرياضية والاجتماعية وعدد من الملاعب في كل الرياضات لتكون قبلة الرياضيين في الشرق الأوسط باعتبارها الأكثر اكتمالا من حيث الخدمات المقدمة في كل الرياضات المختلفة. 

وخاض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، تدريبا صباحيا باستاد مصر بمدينة مصر الأوليمبية بالعاصمة الإدارية استعدادًا لمواجهة تنزانيا وديا في السادسة مساء غدا الأحد في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار وتنطلق 13 يناير الجاري.

شارك في المران 27 لاعبا، هم: محمد الشناوى- أحمد الشناوى- محمد أبو جبل- محمد صبحى وأحمد حجازى- محمد عبد المنعم- على جبر- ياسر إبراهيم- أحمد سامى- محمد هانى- عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح- محمد حمدى وحمدى فتحى- إمام عاشور- محمد الننى- مروان عطية- أحمد السيد زيزو- مهند لاشين- محمود حمادة ومحمد صلاح - مصطفى فتحى- محمود تريزيجيه- عمر مرموش- مصطفى محمد- محمود كهربا- أحمد حسن كوكا.

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