السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منتخب مصر يخوض تدريبًا صباحيًا استعدادًا لودية تنزانيا غدًا (صور)

منتخب مصر
منتخب مصر

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، تدريبا صباحيا باستاد مصر بمدينة مصر الأوليمبية بالعاصمة الإدارية استعدادًا لمواجهة تنزانيا وديا في السادسة مساء غدا الأحد في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار وتنطلق 13 يناير الجاري.

شارك في المران 27 لاعبا، هم: محمد الشناوى- أحمد الشناوى- محمد أبو جبل- محمد صبحى وأحمد حجازى- محمد عبد المنعم- على جبر- ياسر إبراهيم- أحمد سامى- محمد هانى- عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح- محمد حمدى وحمدى فتحى- إمام عاشور- محمد الننى- مروان عطية- أحمد السيد زيزو- مهند لاشين- محمود حمادة ومحمد صلاح - مصطفى فتحى- محمود تريزيجيه- عمر مرموش- مصطفى محمد- محمود كهربا- أحمد حسن كوكا.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد قام صباح اليوم بزيارة معسكر المنتخب الوطني، المقام حاليًا باستاد مصر بمدينة مصر الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويشارك منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2023، ضمن المجموعة الأولى، التي تضم كل من غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

وسيستهل "الفراعنة"، مشواره في البطولة، بمواجهة موزمبيق، في مباراة الجولة الأولى من المجموعة، والمقرر لها يوم الرابع عشر من ينايرالجاري.

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