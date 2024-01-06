السبت 06 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أبرز تصريحات الرئيس السيسى خلال تفقده مران المنتخب اليوم (فيديو)

الرئيس السيسي خلال
الرئيس السيسي خلال تفقده مران المنتخب اليوم

استعرضت قناة إكسترا نيوز، أبرز تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال تفقده مران المنتخب الوطني لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية.

حيث أكد الرئيس السيسي، أن الدولة بذلت جهدًا كبيرًا لإنشاء بنية رياضية ضخمة، وأن الدولة مهتمة بشكل كبير بشبابها.

كما قال الرئيس السيسي، إن الدولة عملت على رفع كفاءة 4500 مركز شباب على مستوى الجمهورية، وما زال العمل جاريًا لتطوير أكبر للبنية التحتية الرياضية في مصر.

السيسي: المنتخب الوطني يمثل قوة ناعمة كبيرة للدولة المصرية

وأشار الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أن النجاح الرياضي يأتي بالموهبة والإخلاص في الفكر واللعب والمشاركة، مؤكدًا أن المنتخب الوطني قادر على تحقيق بطولة كأس الأمم الإفريقية للمرة الثامنة في تاريخه.

وتابع الرئيس: "مصر كانت دائمًا سباقة في المجال الرياضي، والمنتخب الوطني يمثل قوة ناعمة كبيرة للدولة المصرية"، مشيرًا إلى أن حجم التزام لاعبي المنتخب بالسلوكيات الطيبة له تأثير كبير جدًا على الجماهير، ولا بد من تقديم صورة جميلة وراقية تعكس مكانة مصر وحضارتها.

السيسي الرئيس السيسي المنتخب المنتخب الوطني منتخب مصر بطولة افريقيا اكسترا نيوز

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