ماذا قال صلاح ونجوم الفراعنة لإعادة الجماهير للالتفاف حول المنتخب؟

رفع لاعبو منتخب مصر شعار "كلنا واحد" لاستعادة الجماهير المصرية للالتفاف حول منتخبنا خلال بطولة الأمم الإفريقية، في إطار الاستعداد لكأس الأمم الإفريقية 2024 التى تستضيفها ساحل العاج وتنطلق 13 يناير الجارى.

وكثف نجوم المنتخب من جلساتهم على هامش المران الذى خاضه اللاعبون صباح اليوم على استاد العاصمة الإدارية استعدادا لمواجهة منتخب تنزانيا غدا على استاد القاهرة فى البروفة الأخيرة للفراعنة قبل السفر إلى كوت ديفوار.

وأكد مصدر مسئول في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن محمد صلاح قائد الفراعنة أكد لزملائه أنه في عصر السوشيال ميديا تأثرت الجماهير المصرية وابتعدت عن تشجيع المنتخب بسبب الأندية، ونحن أمامنا فرصة مناسبة في أمم إفريقيا نستعيد بها مشهد الدعم الجماهيري كما كان في 2006 و2008 و2010 والتي التفت الجماهير حول المنتخب بسبب الألقاب التي حققها.

وقال المصدر إن نجم مصر وليفربول شدد على أن وجود بعض اللاعبين في القائمة لم تشارك في بطولة أمم إفريقيا فرصة من أجل تحقيق اللقب وإسعاد جماهيرنا في الفترة المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن قائد الفراعنة طلب من اللاعبين أن يكون المنتخب رقم واحد لهم وأن التفكير في إسعاد الجماهير على حساب المصلحة الشخصية.

وأوضح المصدر أن حجازي وأحمد حسن كوكا النني وتريزيجيه والشناوي وومصطفي محمد أكدوا ضرورة بذل أقصى جهد في البطولة، وأنه لايوجد لاعب أهم من المنتخب ولا بد من مصالحة جماهيرنا وعودتها مجددا لمساندتنا في كل المباريات والبطولات القادمة.

المنتخب الوطنى يخوض تدريباته فى العاصمة الإدارية الجديدة

وأدى منتخب مصر تدريبه اليوم استعدادا لمواجهة تنزانيا وديا فى السادسة من مساء غد الأحد، على استاد القاهرة الدولى، فى البروفة الوحيدة للمنتخب قبل السفر لكوت ديفوار للمشاركة فى بطولة الأمم الإفريقية.

ويخوض المنتخب تدريباته يوميًا على ملعب العاصمة الإدارية الجديدة، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024، لما يضمه من أرضية عالمية، ومقاعد للجمهور تتشابه مع أشهر الملاعب الأوروبية، ويعد الملعب جزءًا من مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية.

تعد مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة صرحا رياضيا متكاملا بقلب العاصمة على مساحة 450 فدانًا، انتهت الحكومة من إنشائها، وتمثل إضافة كبيرة للمنشآت الرياضية التي تتميز بها مصر في ظل مع ما تحتويه من استادات وملاعب وصالات مغطاة لمختلف الألعاب الفردية والجماعية، إلى جانب المناطق الخدمية المختلفة والمنشآت الطبية والفندقية والمباني الإدارية وساحات الجمهور.