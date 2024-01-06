خاص.. المنتخب الوطنى يكتفى بمران صباحى استعدادًا لودية تنزانيا

اكتفى الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالى روى فيتوريا، بالمران الصباحى الذى خاضه اللاعبون صباح اليوم على استاد العاصمة الإدارية، وذلك استعدادا لمواجهة منتخب تنزانيا غدا على استاد القاهرة فى البروفة الودية الوحيدة للفراعنة قبل انطلاق فعاليات بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 التى تستضيفها كوت ديفوار.

وفضل فيتوريا خوض لاعبى الفراعنة مرانا صباحيا عقب زيارة الرئيس السيسى لهم فى ملعب مدينة مصر الأوليمبية، على أن يخلد اللاعبون للراحة مساء اليوم والاكتفاء ببعض التدريبات والاستشفاء داخل الجيم، يتبعها محاضرة فنية للاعبين تتضمن إعلان التشكيل الذى سيخوض به مباراة الغد وكذلك الخطة التى سيعتمد عليها فى المباراة.

واطمأن الجهاز الفنى على سلامة جميع اللاعبين وجاهزيتهم لبطولة أمم إفريقيا بمن فيهم أحمد حجازى ومحمد الشناوى ومهند لاشين وياسر إبراهيم الذين خضعوا لبعض التدريبات التأهيلية على مدار اليومين الماضيين.

الرئيس السيسى يتفقد مدينة مصر الأوليمبية بالعاصمة الإدارية

وتفقد الرئيس ⁧‫عبدالفتاح السيسي‬⁩، مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية، وتدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم باستاد القرية الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وظهر ملعب العاصمة الإدارية الجديدة، لأول مرة خلال استضافته معسكر المنتخب المصري الأول لكرة القدم، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية ٢٠٢٣، لما يضمه من أرضية عالمية، ومقاعد للجمهور تتشابه مع أشهر الملاعب الأوروبية، ويعد الملعب جزءًا من مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية.

تعد مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة صرحا رياضيا متكاملا بقلب العاصمة على مساحة ٩٣ فدانًا، انتهت الحكومة من إنشائها، وتمثل إضافة كبيرة للمنشآت الرياضية التي تتميز بها مصر في ظل مع ما تحتويه من استادات وملاعب وصالات مغطاة لمختلف الألعاب الفردية والجماعية، إلى جانب المناطق الخدمية المختلفة والمنشآت الطبية والفندقية والمباني الإدارية وساحات الجمهور.

نُفذت المدينة وفقًا لأرقى المواصفات العالمية، وذلك على نحو يعظم من قدرة وجاهزية المدينة لتنظيم كبرى الفعاليات الرياضية الدولية في مختلف الألعاب، مما يعكس القدرة الواقعية لمصر على استضافة كبرى البطولات الدولية، وكذلك يسهم في الترويج الثقافي والحضاري والسياحي لمصر، بالإضافة إلى العوائد المالية والاقتصادية التي ستعود على الدولة.

تضم مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية مجمع ميادين رماية يبلغ عدده 22 ميدانًا، متحفا رياضيا، فندق إقامة، مبنى المراسم والاستقبالات والاحتفالات، جدارية من الرخام تحمل تصميم التراث الرياضي المصري، منطقة إدارية، منطقة تجارية، قاعات مناسبات، أماكن انتظار السيارات.

كما تضم المدينة استادًا رياضيا يسع 90 ألف متفرج، صالة مغطاة تسع 8 آلاف متفرج، صالة مغطاة تستوعب 15 ألف متفرج، مجمع إسكواش، مجمع حمامات السباحة الأوليمبي، ملعب تنس أرضي رئيسي وآخر فرعي، ملاعب فروسية، ملاعب تدريب تنس، ملاعب متعددة الأغراض، مستشفى للطب الرياضي، المناطق المخصصة للأسر والعائلات والأطفال، ومسرح روماني، ويتم مراعاة المعايير الدولية في كل المكونات الإنشائية للمدينة.

تعتزم الدولة استضافة بطولات عالمية وأوليمبية بها خلال الفترة المقبلة.