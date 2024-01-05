محمد صلاح يظهر بـ"لوك جديد" فى مران المنتخب استعدادًا لأمم أفريقيا (صور)

ظهر محمد صلاح، نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي بـ"لوك جديد" خلال مشاركته مع الفراعنة في المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتستضيف كوت ديفوار، بطولة كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبل.

وقام نجمنا محمد صلاح بقص شعره ليظهر بـ"لوك جديد" قبل السفر إلى كوت ديفوار للمشاركة في أمم إفريقيا.

وتواجد اللاعب وسط زملائه في اجتماعهم مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وجمال علام، رئيس اتحاد الكرة.

وكان صلاح قد انضم إلى معسكر منتخب مصر المقام في مدينة مصر الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أمس الخميس، لتكتمل القوة الضاربة للفراعنة.

محمد صلاح يتقدم لاعبي المنتخب أثناء نزول المران

تقدم محمد صلاح قائد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، ونجم فريق ليفربول الانجليزي، لاعبى الفراعنة أثناء النزول لأرض الملعب لخوض المران استعدادا لمواجهة منتخب تنزانيا وديا يوم الأحد المقبل.

وحرص لاعبو المنتخب الوطني على الوقوف في وسط الملعب والتقاط الصور مع نجوم مصر للألعاب الفردية الذين جاءوا خصيصا لحضور المران ومؤازرة لاعبي الفراعنة.

وتواجد عدد من لاعبي مصر للألعاب الفردية في مران المنتخب الوطني الأول لكرة القدم المقام حاليا فى ملعب العاصمة الإدارية الجديدة.

وجاء في مقدمة هؤلاء ثنائي رفع الأثقال كريم كحلة وسارة سمير وسيف عيسى بطل التايكوندو، الذين جاءوا تلبية لدعوة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لمؤازرة منتخب مصر قبل السفر لكوت ديفوار.

اقرأ أيضا.. حجازى يخضع لتدريبات تأهيلية قبل المشاركة فى المران الجماعى.. وظهور أول لصلاح