الجمعة 05 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حجازى يخضع لتدريبات تأهيلية قبل المشاركة فى المران الجماعى.. وظهور أول لصلاح

محمد صلاح يتقدم لاعبي
محمد صلاح يتقدم لاعبي منتخب مصر

خاض أحمد حجازي مدافع منتخب مصر الأول، تديبات تاهيلية بمعرفة الدكتور محمد أبوالعلا طبيب الفراعنة قبل المشاركة مع زملائه في التدريبات الجماعية.

وحرص الجهاز الفني على وضع برنامج خاص لحجازي، إضافة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية، حتى يتم تجهيز اللاعب بالشكل الأفضل للمشاركة أساسيا في تشكيلة لفراعنة، في ظل غيابه عن المشاركة مع فريقه اتحاد جدة منذ بطولة كأس العالم للأندية.

وشارك جميع لاعبي المنتخب الوطني في المران الأساسي قبل خوض ودية تنزانيا المقرر لها يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة، في إطار الاستعداد لبطولة أمم إفريقيا 2024 التي تنطلق فعالياتها في كوت ديفوار خلال أيام.

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