السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جدول مباريات منتخب مصر في الأمم الإفريقية 2024 الجولة الأولى

الأمم الافريقية 2024
الأمم الافريقية 2024

يتصدر جدول مباريات منتخب مصر في الأمم الأفريقية 2024 القائمة البحثية قبل انطلاق البطولة المقامة في دولة كوت ديفوار بأيام حيث يشارك فيها 24 منتخب إفريقي من بينهم منتخب مصر الذي يشارك في البطولة للمرة السابعة والعشرين في تاريخه وحصل على اللقب نحو 7 مرات سابقة.

جدول مباريات منتخب مصر في الأمم الإفريقية 2024

ينشر الدستور للقراء جدول مباريات منتخب مصر في الأمم الأفريقية 2024 (دور المجموعات) حيث يشارك منتخب مصر في النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 في المجموعة الثانية والتي تضم منتخب مصر ومنتخب الرأس الأخضر ومنتخب موزمبيق ومتتخب غانا وجاءت المباريات كما يلي:-

  • مباراة منتخب مصر ضد منتخب موزمبيق يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024 في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.
  • مباراة منتخب مصر ضد منتخب غانا يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024 في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.
  • مباراة منتخب مصر ضد منتخب الرأس الأخضر يوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024 في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

جدول مباريات المنتخب المصرى والقنوات الناقلة لكأس الأمم الإفريقية

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القنوات الناقلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 

 يمكن متابعة مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 المقامة في دولة كوت ديفوار عبر القنوات التالية:-

قناة بين سبورت 2 ماكس

  • القمر الصناعي: عرب سات.
  • التردد: 11623.
  • الاستقطاب: عمودي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة الجزائر الأولى

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 11680.
  • الاستقطاب: عمودي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة تيلي تشاد

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 12015.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة RTB بوركينا فاسو

  • القمر الصناعي: يوتلسات.
  • التردد: 11900.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
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موعد بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار

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قناة فوكس سبورت

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 12284.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القناة الألمانية 

  • القمر الصناعي: استرا سات 19.
  • التردد: 11185.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 22000.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

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