السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواعيد الصلاة اليوم السبت 6-1-2024 فى محافظات مصر رسمياً

الصلاة
الصلاة

مواعيد الصلاة اليوم السبت 6-1-2024 في محافظات مصر من أكثر الكلمات الدلالية بحثا عبر موقع جوجل العالمي خاصة من قبل الراغبين في أداء الفرائض الخمس في أوقاتها وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية اليومي والذي يحدد توقيت الصلاة في كافة محافظات الجمهورية.

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مواعيد الصلاة اليوم السبت 6-1-2024 في محافظات مصر

يمكن معرفة مواعيد الصلاة اليوم السبت 6-1-2024 في محافظات مصر من خلال نشرة الخدمات التي يقدمها الدستور للقراء من كافة محافظات الجمهورية على مدار اليوم في كافة المجالات التي تهم قطاع كبير من المواطنين حيث جاءت توقيتات الصلاة كما يلي:-

مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة

موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 5:18 فجرا.
موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 11:59 ظهرا.
موعد صلاة العصر في تمام الساعة 2:49 عصرا.
موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 5:08 مساءا.
موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 6:30 مساءا.

 

الصلاة في محافظة الفيوم

موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 5:21 فجرا.
موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 12:02 ظهرا.
موعد صلاة العصر في تمام الساعة 2:54 عصرا.
موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 5:13 مساءا.
موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 6:35 مساءا.

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فضل الصلاة على النبي اليوم الجمعة وأبرز الأدعية

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مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة اليوم في الإسكندرية 


موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 5:26 فجرا.
موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 12:06 ظهرا.
موعد صلاة العصر في تمام الساعة 2:54 عصرا.
موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 5:13 مساءا.
موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 6:36 مساءا.

 

الصلاة في محافظة المنيا

موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 5:20 فجرا.
موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 12:03 ظهرا.
موعد صلاة العصر في تمام الساعة 2:56 عصرا.
موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 5:15 مساءا.
موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 6:37 مساءا.

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خلال دقائق.. موعد صلاة الجمعة اليوم في محافظات مصر

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رمضان عبدالمعز: "الصلاة على النبى مفتاح الخير كله ولا صوم ولا صلاة تصح لمن تركها"

مواعيد الصلاة اليوم في الجيزة


موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 5:26 فجرا.
موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 12:08 ظهرا.
موعد صلاة العصر في تمام الساعة 3:01 عصرا.
موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 5:20 مساءا.
موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 6:41 مساءا.

 

الصلاة في محافظة المنيا

موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 5:07 فجرا.
موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 11:54 ظهرا.
موعد صلاة العصر في تمام الساعة 2:53 عصرا.
موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 5:12 مساءا.
موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 6:31 مساءا.

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