دعاء العام الجديد 2024.. وأدعية رأس السنة للأهل والأصدقاء

زاد البحث عن دعاء العام الجديد 2024 وذلك في الساعات الأخيرة من عام 2023 حيث يرغب الملايين من المسلمين في كافة أنحاء العالم باستقبال سنة 2024 بالأدعية المأثورة الواردة في الأمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح لجلب الخير والتوفيق ودوام الحال خلال الأيام القادمة والاستغفار عن الذنوب خلال الأعوام الماضية.

دعاء العام الجديد 2024



يمكن الاستعانة ببعض الصيغ المأثورة من دعاء العام الجديد 2024 لاستقبال سنة 2024 وتمنى فيها كافة الأمنيات والأحلام والتوفيق في كل خطوات الحياة كما يستقبل البعض السنة الجديدة بالذكر والتسبيح والصلاة والاستغفار ولعل من أبرز الأدعية ما يلي:-



اللهم تقبلنا عندك واغفر لنا وأرحمنا.. اللهم أنا نسألك سنة جديدة سعيدة.. ونعوذ بك من شر أعمالما في العام الماضي.. نسألك اللهم أن تجعل عامنا هذا عاما فيه يغاث الناس وفيه يعصرون.. اللهم أني أسألك عملا نافعا يقربني إليك يا ذا الجلال والإكرام.

اللهم إني أسألك رحمة من عندك.. نهدي بها قلبي.. وتجمع بها أمري.. وتلم بها شعثي.. وتحفظ بها غائبي.. وترفع بها شاهدي.. وتبيض بها وجهي.. وتزكي بها عملي.. وتلهمني بها رشدي.. وترد بها عني الفتن.. وتعصمني بها من كل سوء.. اللهم إني أسألك صحة في إيمان.. وإيمانا في حسن خلق.

أدعية رأس السنة 2024

اللهم أني أسألك نجاحا يتبعه فلاح.. ورحمة منك وعافية ومغفرة ورضوان.. اللهم إني أسألك خير هذه السنة وخير ما فيها ويمنها ويسرها وأمنها وسلامتها ونورها وبركاتها.. وأعوذ بك من شرور صدورنا وعسر وخوفها وهلكتها.. واللهم أني أسألك أن تحفظ ديني الذي هو عصمة أمري ودنياي التي فيها معاشي وتوفيقني فيها إلى ما يرضيك عني في معادي.

اللهم اجعل عامنا هذا عامنا مختم بالعفران والعفو واجعل عامنا هذا عاما يسر وتفريج وعسر.. اللهم ما علمت من عمل في السنة الماضية ولم ترضه ونسيته ولم تنسه.. وحلمت عني مع قدرتك على عقوبتي.. ودعوتني إلى التوبة بعد جراءتي عليك.. اللهم إني استغفر ك منه فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.