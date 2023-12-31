الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إجازة البنوك في رأس السنة الميلادية 2023 وإجازات شهر يناير

إجازة البنوك
إجازة البنوك

يبحث الكثيرين عن موعد إجازة البنوك في رأس السنة الميلادية 2023 وذلك لتفادي الذهاب في هذا التوقيت إلى البنوك واجراء المعاملات المالية التي يحتاجونها قبل بدء أجازتها او انتظار انتهائها.

ننشر في التقرير التالي اجازة البنوك راس السنة الميلادية 2023 التي أقرها البنك المركزي والاجازات التي يحصل عليها العاملون خلال شهر يناير 2024.

إجازة البنوك راس السنة الميلادية 2023

في بيان صادر عن البنك المركزي المصري أعلن انه تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى السوق المصرية يوم الاثنين الموافق 1 يناير 2024 وذلك بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك العاملة فى مصر فى 31 ديسمبر 2023، على أن يستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024 في المواعيد الرسمية لكل بنك. 

الإجازات الرسمية في شهر يناير 2024 

يحصل العاملون في الدولة على يومين اجازة رسمية هذا الشهر الأولى بمناسبة عيد الميلاد المجيد ويكون موعد الأحد 7 يناير 2024.

أما الإجازة الثانية تكون يوم الخميس 25 يناير 2024 وتكون بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة المصرية. 

ويحصل العاملون في كافة الجهات الحكومية وقطاع الاعمال والقطاع الخاص على اجازة رسمية مدفوعة الأجر يتم الإعلان عنها قبلها مباشرة من قبل رئيس مجلس الوزراء. 

الإجازات الرسمية لموظفى البنوك فى مصر هذا الأسبوع

إجازات شهر يناير 2024 

يحصل العاملون على 10 عطلات رسمية خلال شهر يناير ويومين اجازة رسمية بذلك يحصلون على 12 يوم اجازة خلال شهر يناير 2024. 

الجمعة 5  يناير 2024 

السبت 6 يناير 2024

الاحد 7 يناير 2024 اجازة رسمية عيد الميلاد المجيد 

الجمعة  12 يناير 2024

السبت 13 يناير 2024

الجمعة 19 يناير 2024

السبت 20 يناير 2024

الخميس 25 يناير 2024 اجازة رسمية ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة المصرية 

الجمعة  26 يناير 2024

السبت 27 يناير 2024

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