جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالجيزة والقاهرة وضوابط الامتحانات

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي حاليا بالتزامن مع امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023 وفقا للخريطة الزمنية المعلنة للعام الحالي.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالجيزة

أصدرت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الجيزة جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 المنظم لسير امتحانات الترم الأول والذي جاء كما يلي:-

يوم الأربعاء الموافق 17 يناير 2024 امتحان مادة اللغة العربية والخط والاملاء.

يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024 امتحان مادة الجبر والإحصاء ومادة الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات.

يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024 امتحان مادة الهندسة.

يوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية والتربية الدينية.

يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024 امتحان مادة العلوم والتربية الفنية.

يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية.



جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 بالقاهرة

جاء جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 بالقاهرة في الفصل الدراسي الأول كما يلي:-

يوم الأربعاء الموافق 17 يناير 2024 امتحان مادة اللغة العربية والخط والاملاء ومادة التربية الدينية.

يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024 امتحان مادة اللغة الدراسات الاجتماعية والحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات.

يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024 امتحان مادة الهندسة ومادة التربية الفنية.

يوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024 امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024 امتحان مادة الجبر والإحصاء.

يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024 امتحان مادة العلوم.



ضوابط امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضوابط امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 والذي جاء كما يلي:-

منع دخول الطلاب بالهاتف المحمول أو أي وسيلة إلكترونية.

تشديد الرقابة على الطلاب داخل اللجان الامتحانية لمنع الغش أو تصوير الأسئلة.

حرمان الطلاب الذين ضبطوا في حالة تلبس بالغش أو تصوير ورقة الأسئلة ونشرها على جروبات الغش من الامتحانات.

الحفاظ على سرية الأسئلة ووضعها في مكان مؤمن داخل الإدارات والمدارس قبل فتح المظاريف وتوزيع الأسئلة على الطلاب.

ترك مسافة بين الطالب وزميله داخل اللجنة.

إلتزام الطلاب باستخدام ادواتهم من الأقلام والآله الحاسبة.

صعود الطلاب للجان بطريقة منظمة إلى اللجان.

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