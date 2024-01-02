تعرف على مواصفات امتحانات الشهادة الإعدادية

كشفت مصادر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواصفات امتحان الشهادة الإعدادية الذي سينطلق في منتصف يناير.

وقالت المصادر إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نبهت بأن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها، كما يجب أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من السهل إلى الصعب، وأن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة، وأن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

أقرا أيضًا

وسيتم تدقيق الورقة الامتحانية لضمان احتوائها على البيانات الأساسية اللازمة، مثل المرحلة، والصف، والمادة، والزمن، والدرجة، والفصل الدراسي (لغير الثانوية العامة)، وتاريخ الامتحان. سيتم أيضا التأكد من جودة تنسيق الورقة بما يضمن مقرونيتها، بما في ذلك حجم الخط، ونوع الخط، والمسافات بين السطور، والهوامش، والعناوين، وتعليمات الأسئلة. سيتم التأكد أيضا من جودة الطباعة وخلوها من الأخطاء اللغوية والطباعة.

«جدول امتحانات الشهادة الاعدادية فى القاهرة»

اليوم الأول الأربعاء الموافق 17 يناير: مادة اللغة العربية والخط والإملاء، ومادة التربية الدينية.

يوم الخميس الموافق 18 يناير: مادة الدراسات الاجتماعية ومادة الحاسب الآلي.

يوم الاحد الموافق 21 يناير: امتحان مادة الهندسة، ومادة التربية الفنية.

يوم الاثنين الموافق 22 يناير: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير: امتحان مادة الجبر والإحصاء.

يوم الأربعاء الموافق 24 يناير: امتحان مادة العلوم.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في الجيزة

يوم الأربعاء الموافق 17 يناير: مادة اللغة العربية.

يوم الخميس الموافق 18 يناير: مادة الجبر والإحصاء، ومادة الحاسب الآلي.

يوم الاحد الموافق 21 يناير: مادة الهندسة.

يوم الاثنين الموافق 22 يناير: مادة اللغة الإنجليزية، ومادة التربية الدينية.

يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير: مادة العلوم، ومادة التربية الفنية.

يوم الأربعاء الموافق 24 يناير: مادة الدراسات الاجتماعية ومادة التربية الرياضية الخاصة فقط بمدرسة السعيدية.