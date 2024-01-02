الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رابط نتيجة قرعة حج الجمعيات 2024.. عدد الفائز في القرعة

الحج
الحج

نتيجة قرعة حج الجمعيات 2024 من أكثر تساؤلات المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج خلال الموسم الحالي 2024/1445 من خلال أحد الجمعيات الأهلية منذ إعلان وزارة التضامن الاجتماعي موعد انعقاد قرعة الحج العلنية لاختيار أسماء الفائزين.

رابط نتيجة قرعة حج الجمعيات 2024

يمكن للمتقدمين لأداء فريضة الحج من خلال الجمعيات الأهلية وفقا لضوابط وزارة التضامن الاجتماعي هذا الموسم 2024/1445 الاستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات 2024 من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج هذا الرابط (من هنا) بإدخال كافة البيانات اللازمة وإتباع الخطوات الإلكترونية المطلوبة.

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي فتح باب الإشراف على حج عن طريق الجمعيات الأهلية خلال الفترة من يوم 2 إلى 16 يناير الجاري لاختيار أفضل العناصر لمرافقة الحجاج من محافظات الجمهورية وفقا لأفواج السفر التي سيتم إخطارهم بها.

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رابط نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2024 عبر بوابة الحج المصرية

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تعرف على موعد إجراء وتأشيرات قرعة الحج السياحي 2024

 

عدد الفائزين في قرعة حج الجمعيات 1445

كما خصصت وزارة التضامن الاجتماعي 7500 تأشيرة حج للمتقدمين لأداء مناسك فريضة الحج من خلال الجمعيات الأهلية هذا الموسم 1445/2024 حيث تم التقديم وفقا للمنظومة الإلكترونية عبر البوابة المصرية الموحدة للحج حيث يتم اختيارهم بطريقة عشوائية من خلال قرعة علنية تجرى في كافة محافظات الجمهورية.

تنسق وزارة التضامن مع وزارة الصحة والسكان لتوقيع الكشف الطبي على الحجاج الفائزين في القرعة قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية بوقت كافي كما يتم تخصيص عيادات بمقر إقامة الحجاج سواء بمكة أو المدينة المنورة لتقديم الرعاية الصحية للحجاج.


 

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رابط نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2024 عبر بوابة الحج المصرية

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محافظ الوادى الجديد يعلن فوز 88 حاجًا بقرعة حج الجمعيات الأهلية لعام 2024

 

أسعار الحج من خلال الجمعيات الأهلية 2024

كما أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي تكلفة أداء فريضة الحج من خلال الجمعيات الأهلية بواسطة القرعة العلنية حيث تبلغ قيمته نحو 235 ألف جنيه وذلك للمستوى الفنادق خمس نجوم بساحة الحرم المكي.

فيما تتراوح قيمته الاقتصادية بين 168 - 151 ألف جنيه وفقا للبرنامج الفنادق البعيدة عن الحرم ومستويات خدمة أقل للنوم والطعام والإقامة طوال مدة الإقامة في الأراضي الحجازية.

 

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رابط الاستعلام عن أسماء الفائزين في قرعة الحج 2024

أسماء الفائزين في قرعة حج الجمعيات 2024

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