أسماء الفائزين في قرعة الحج 2024.. تعرف على التفاصيل الكاملة

يزداد بحث المواطنين عبر محرك البحث في ‫جوجل ‬ عن أسماء الفائزين في قراءة الحج لعام 2024 وذلك من أجل معرفة التفاصيل الكاملة عن أسماء الفائزين للاستعداد لموسم الحج العام 2024.

‏وتعتبر قرعة الحج من أكثر المناسبات التي يكتمل عليها عدد الضغط من المواطنين ويتساءلون بشكل مستمر عن التفاصيل الخاصة بها وكل ما يخص قرعة الحج وهو ما يزيد من عمليات البحث عن قرعة الحج عبر محرك البحث ‫Google‬ فتلك تفاصيل تهم المواطنين بشكل كبير ويهتم بمعرفة كافة الأمور التي تخص الحج لعام 2024.

1- الدخول على بوابة الحج الموحد.

2- اختر أيقونة الاستعلام عن نتيجة القرعة

3- أدخل البيانات المطلوبة من الرقم القومي ورقم المصنع.

5- كتابة رمز التحقق الواضح أمامك

6- اضغط على زر «بحث» لتظهر النتيجة بكافة التفاصيل من ظ(اسم الحاج والمستوى المتقدم له)، وذلك بعد الإعلان عن النتيجة رسميًا من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.



ومن المقرر ان تعلن اليوم الخميس وزارة التضامن الاجتماعي عن أسماء الفائزين بقرعة الحج لعام ٢٠٢٤، وذلك من أجل توفير التفاصيل الكاملة الخاصة بقرعة الحج، حيث سيتم اليوم توفير عدد لاختيار عدد 7500 حاج من حجاج الجمعيات الأهلية من بين عدد 23400 متقدم، بمسرح وزارة التضامن الاجتماعي، لموسم حج 1445هـ- 2024م.

ويوجد مجموعة من الطلبات الخاصة بتفاصيل الحج والتي تتمثل فى الاتي:



10 من الصور الشخصية مقاس 4×6 حديثة وبخلفية بيضاء.

أصل من جواز السفر الخاص بالفائز. ضرورة أن تكون هناك مدة بجواز السفر لا تقل عن عام. فيش من الحج المميكن. تقرير طبي مختوم ومعتمد من أحد المستشفيات الحكومية. شهادة صحية من وزارة الصحة ويكون مدونا بها التطعيمات وبمدة لا تقل عن 10 أيام. شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات. تصريح خاص بالسفر من جهة عملهم. شهادة تشمل استكمال التحصين بالجرعات الأساسية المقررة بجانب أن يكون حاصلا على جرعة تنشيطية للقاحات فيروس كورونا.