الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط بوابة الحج المصرية بالرقم القومي.. استعلم عن القرعة السياحية والأهلية

الحج
الحج

رابط بوابة الحج المصرية بالرقم القومي من الموضوعات الأكثر بحثًا على محركات البحث المُختلفة، حيثُ يبحث الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا الموسم والذين قاموا بالتسجيل في حج الجمعيات الأهلية والحج السياحي عن موعد إعلان النتيجة، وذلك بالتزامن مع إعلان وزارة التضامن الاجتماعي موعد إجراء القرعة العلنية.

استعلم عن القرعة السياحية والأهلية 

جاءت رابط بوابة الحج المصرية بالرقم القومي ضمن الموضوعات المتصدّرة قوائم البحث على مؤشر "جوجل" ومنصات التواصل الاجتماعي المُختلفة.

وبالتزامن مع عمليات البحث المتكررة حول رابط بوابة الحج المصرية بالرقم القومي. يستعرض موقع "الدستور" تفاصيل الاستعلام عن نتيجة حج الجمعيات الأهلية والحج السياحي وموعد إعلان النتيجة رسميًا.

الحج السياحي 2024-1445

كانت وزارة السياحة والآثار المصرية، قد فتحت الباب للتسجيل في قرعة الحج السياحي 2024-1445 هـ، في العشرين من نوفمبر الماضي، على أن يكون آخر موعد للتقديم يوم الخميس الموافق 4 يناير 2023 المُقبل.

وكشفت وزارة السياحة موعد نتيجة قرعة الحج السياحي العلنية لاختيار الحجاج ضمن برامج الحج السياحي 2024، يوم السبت الموافق 6 يناير المقبل، أي بعد يومين من غلق باب التسجيل، على أن تنتهي الشركات السياحية من جميع إجراءات الحج 2024 بموعد أقصاه 25 فبراير المقبل.

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حج الجمعيات الأهلية 1445هـ- 2024م

فيما أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية 1445هـ- 2024م، يوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023، من خلال القرعة الإلكترونية التي سيتم إجراؤها عبر بوابة الحج الموحدة التي تشرف عليها وزارة الداخلية لاختيار 7500 حاج من حجاج الجمعيات الأهلية من بين عدد 23 ألفا و400 متقدم.

رابط وخطوات الاستعلام عن قرعة الحج بالرقم القومي

وحددت وزارة الداخلية خطوات بسيطة للاستعلام عن الحج 2024 عبر بوابة الحج المصرية بالرقم القومي من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • الخطوة الأولى: الدخول إلى بوابة الحج المصرية الموحدة من خلال الضغط هنــــا.
  • الخطوة الثانية: اضغط على خانة استعلام عن نتيجة القرعة.
  • الخطوة الثالثة: إدخال الرقم القومي ورقم المصنع «المدون أسفل صورة البطاقة».
  • الخطوة الرابعة: إدخال كود التحقق الظاهر على الموقع.
  • الخطوة الخامسة: الضغط على البحث.

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