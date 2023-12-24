الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

العليا للحج: 200 ألف شخص تحايلوا لأداء الحج العام الماضى

الحج
الحج

علق ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، على تحذيرات غرفة شركات السياحة للحجاج والمعتمرين، مشددًا على أنها حملة توعية للمواطنين بشكل عام بخصوص العمرة أو الحج.

 

وأضاف أن هناك سلبيات يتم الوقوف أمامها أثناء تنفيذ برامج العمرة والحج، مشيرا إلى أنه كان بها كوارث.

 

وأشار إلى أن الدولة المضيفة "السعودية" وضعت قواعد وتنظيم معين، إلا أنها فوجئت أن بعض المصريين تحايلوا عليهم من بعض الوسطاء ودخلوا نظام الحج عن طريق تسريب سواء بالمشي أو داخل أتوبيسات.

 

وشدد على أن هناك 200 ألف حاج تحايلوا على السلطات السعودية، موضحًا أنه يتم تفعيل من خلال وزارة السياحة والداخلية لمراقبة الكيانات الغير وهمية، مؤكدًا أن المتاح للحج هو 80 ألف فقط، وفي مصر أقل سعر للحج في العالم وتبدأ من 195 لـ 430 ألف جنيه وهناك تدرج أسعار.

 

وتابع: "هناك قانون 84 صدر سنة 2022 وبه عقوبات تصل لـ 3 ملايين جنيه بدون المرور على بوابة الحج".

الحج ​السعودية​ تأشيرة العمرة الحرم المكي

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