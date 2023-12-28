نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2024 من أكثر الموضوعات بحثًا عبر محركات الإنترنت خلال الساعات الماضية، حيث ترتفع عمليات السيرش عبر موقع “جوجل” من قبل الكثير الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا الموسم والذين قاموا بالتسجيل في حج الجمعيات الأهلية والحج السياحي.

رابط نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2024 عبر بوابة الحج المصرية

وتزامنًا مع اهتمام المواطنين من كل مكان لمعرفة عن موعد إعلان نتيجة قرعة الحج السياحي ونتيجة قرعة حج الجمعيات 2024، بالتزامن مع إعلان وزارة التضامن الاجتماعي عن موعد إجراء القرعة العلنية، يرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها الكثير وتشمل خطوات الحصول على نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2024 عبر بوابة الحج المصرية، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2024 عبر بوابة الحج المصرية

يستطيع المواطنون الاستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2024 عبر الدخول إلى بوابة الحج المصرية، بعد إجراء القرعة العلنية، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية إليكم التفاصيل في السطور التالية:

1 - في البداية يقوم المستعلم بالدخول لبوابة الحج المصرية الموحدة أضغط هنــا.

2 - ثم يقوم المستعلم باختر أيقونه استعلام نتيجة القرعة.

3 - ثم تقوم بأدخل الرقم القومي المكون من 14 رقم.

4 - ثم تقوم بأدخل رقم المصنع.

5 - ثم يقوم المستعلم بأدخل كود التحقق الظاهر أمامك على الموقع.

6 - ثم تقوم بالضغط بحث.

7 - سوف تظهر النتيجة ونوع الحج والمستوي

موعد نتيجة قرعة الحج السياحي العلنية

وأعلنت وزارة السياحة موعد نتيجة قرعة الحج السياحي العلنية لاختيار الحجاج ضمن برامج الحج السياحي 2024 السبت المقبل أي بعد يومين من غلق باب التسجيل، على أن تنتهي الشركات السياحية من جميع إجراءات الحج 2024 بموعد أقصاه 25 فبراير المقبل.

فئات ممنوعة من الحج لظروف صحية

1 - مرضى الفشل الكلوي.

2 - مرضى تليف الرئة.

3 - حالات السمنة المفرطة المرضية.

4 - الحالات المتقدمة من أمراض القلب والدم والتليف الكبدي والأورام، والسيدات الحوامل، وأصحاب الأمراض النفسية والزهايمر.