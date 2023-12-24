الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

للمقبلين على الحج.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري والدولار

الريال السعودي
الريال السعودي

يبحث الكثيرون وخاصة المقبلين على الحج والعمرة عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، بالبنوك المصرية ، ليتاح لهم الحصول على احتياجاتهم قبل السفر، ويعتبر الريال السعودي من بين أقرب العملات العربية للجنيه المصري.

سعر الريال السعودي اليوم السبت في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

ويرصد التقرير التالي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد بالبنوك.

 

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في البنك الاهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية سعر 8.20 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

 

 

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك  التجاري الدولي سعر 8.18 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في بنك البركة

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بك البركة  سعر 8.18 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس سعر 8.18 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي  سعر 8.23 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

فيما سجل سعر الريال السعودي مقابل الدولار عند 3.7500 ريال.

 

 

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