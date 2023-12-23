سعر الريال السعودي اليوم السبت في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

زادت عمليات البحث مؤخرا لمعرفة سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة، في ظل ارتفاع الطلب عليه مع موسم العمرة بعد زيادة الاقبال عليها خلال هذه الفترة.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

ويتسال كثير من المواطنين وأصحاب المال والأعمال عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، والذي يشهد استقرارا في السوق الرسمية بعد ان سجل ارتفاع بقيمة قرشين الخميس الماضي في سلة العملات العربية.

اسعار العملات في مصر اليوم

يرصد الدستور في هذا التقرير سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 23 ديسمبر 2023، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للقطاع المصرفي يومي الجمعة والسبت.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي المصري نحو 8.22 جنيها للشراء و8.24 جنيها للبيع.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري نحو 8.19 جنيها للشراء و8.22 جنيها للبيع

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك القاهرة نحو 8.19 جنيها للشراء ونحو 8.25 جنيها للبيع.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري ببنك مصر نحو 8.19 جنيها للشراء ونحو 8.22 جنيها للبيع.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الاسكندرية نحو 8.20 جنيها للشراء ونحو 8.25 جنيها للبيع.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك التجاري الدولي نحو 8.18 جنيها للشراء ونحو 8.25 جنيها للبيع.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الاسكان والتعمير نحو 8.21 جنيها للشراء ونحو 8.25 جنيها للبيع.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك قناة السويس نحو 8.19 جنيها للشراء ونحو 8.25 جنيها للبيع.

سجل سعر الريال السعودي بنك البركة نحو 8.18 جنيها للشراء ونحو 8.25 جنيها للبيع.

سجل سعر الريال السعودي بنك المصرف المتحد نحو 7.95 جنيها للشراء ونحو 8.25 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم السبت 23 – 12- 2023 نحو ٠٫٢٧ دولار أمريكي

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي = 3،735 ليرة سورية

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 5 ريال سعودي = 18،675 ليرة سورية

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 10 ريال سعودي = 37،350 ليرة سورية

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 25 ريال سعودي = 93،375 ليرة سورية

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 50 ريال سعودي = 186،750 ليرة سورية

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 100 ريال سعودي = 373،500 ليرة سورية

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 500 ريال سعودي = 1،867،500 ليرة سورية

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1000 ريال سعودي = 3،735،000 ليرة سورية

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 5000 ريال سعودي = 18،675،000 ليرة سورية

10000 ريال سعودي = 37،350،000 ليرة سورية

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