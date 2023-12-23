السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودي اليوم السبت في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي

زادت عمليات البحث مؤخرا لمعرفة سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة، في ظل ارتفاع الطلب عليه مع موسم العمرة بعد زيادة الاقبال عليها خلال هذه الفترة.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

ويتسال كثير من المواطنين وأصحاب المال والأعمال عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، والذي يشهد استقرارا في السوق الرسمية بعد ان سجل ارتفاع بقيمة قرشين الخميس الماضي في سلة العملات العربية.

سعر الريال السعودى اليوم السبت 23-12-2023 فى البنوك المصرية

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 22-12-2023

اسعار العملات في مصر اليوم

يرصد الدستور في هذا التقرير سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 23 ديسمبر 2023، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للقطاع المصرفي يومي الجمعة والسبت.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي المصري نحو 8.22 جنيها للشراء و8.24 جنيها للبيع.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري نحو 8.19 جنيها للشراء و8.22 جنيها للبيع

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك القاهرة نحو 8.19 جنيها للشراء ونحو 8.25 جنيها للبيع.

 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري ببنك مصر نحو 8.19 جنيها للشراء ونحو 8.22 جنيها للبيع.

 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الاسكندرية نحو 8.20 جنيها للشراء ونحو 8.25 جنيها للبيع.

 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك التجاري الدولي  نحو 8.18 جنيها للشراء ونحو 8.25 جنيها للبيع.

 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الاسكان والتعمير نحو 8.21 جنيها للشراء ونحو 8.25 جنيها للبيع.

 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك قناة السويس نحو 8.19 جنيها للشراء ونحو 8.25 جنيها للبيع.

 

سجل سعر الريال السعودي بنك البركة نحو 8.18 جنيها للشراء ونحو 8.25 جنيها للبيع.

 

سجل سعر الريال السعودي بنك المصرف المتحد نحو 7.95 جنيها للشراء ونحو 8.25 جنيها للبيع.

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 22-12-2023

 

 

 سعر الريال السعودي مقابل الدولار 

 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم السبت 23 – 12- 2023 نحو ٠٫٢٧ دولار أمريكي

 

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية 

 

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي = 3،735 ليرة سورية

 

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 5 ريال سعودي = 18،675 ليرة سورية

 

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 10 ريال سعودي = 37،350 ليرة سورية

 

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 25 ريال سعودي = 93،375 ليرة سورية

 

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 50 ريال سعودي = 186،750 ليرة سورية

 

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 100 ريال سعودي = 373،500 ليرة سورية

 

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 500 ريال سعودي =  1،867،500 ليرة سورية

 

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1000 ريال سعودي = 3،735،000 ليرة سورية

 

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 5000 ريال سعودي = 18،675،000 ليرة سورية

 

10000 ريال سعودي = 37،350،000 ليرة سورية

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