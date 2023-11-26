تخطى حاجز الـ 200 دولار.. "التموين" تكشف أسباب ارتفاع سعر الذهب (فيديو)

كشف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، عن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع سعر الذهب في مصر وعالميًا إلى مستويات قياسية.

وأرجع فرج، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر قناة صدى البلد، الارتفاع العالمي للذهب إلى التوترات السياسية والأوضاع الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أن الحرب في غزة كانت عاملًا رئيسيًا في زيادة الطلب على المعدن الأصفر كمخزن قيمة.

وقال فرج، إن الذهب شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية بنحو 100 دولار، موضحًا أن أوقية الذهب تجاوزت حاجز الـ200 دولار لأول مرة في التاريخ.

وأوضح أن سعر الذهب في مصر يتبع السعر العالمي، مشيرًا إلى أنه ارتفع بأكثر من 130 دولارًا أمريكيًا، ما أثر على قدرة الأفراد والحكومات على شرائه.

كما توقع فرج، أن يستمر ارتفاع سعر الذهب في الفترة المقبلة ما لم تنحسر التوترات السياسية وتتحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية.