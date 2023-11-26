الأحد 26 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تخطى حاجز الـ 200 دولار.. "التموين" تكشف أسباب ارتفاع سعر الذهب (فيديو)

الذهب
الذهب

كشف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، عن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع سعر الذهب في مصر وعالميًا إلى مستويات قياسية.

وأرجع فرج، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر قناة صدى البلد، الارتفاع العالمي للذهب إلى التوترات السياسية والأوضاع الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أن الحرب في غزة كانت عاملًا رئيسيًا في زيادة الطلب على المعدن الأصفر كمخزن قيمة.

وقال فرج، إن الذهب شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية بنحو 100 دولار، موضحًا أن أوقية الذهب تجاوزت حاجز الـ200 دولار لأول مرة في التاريخ.

وأوضح أن سعر الذهب في مصر يتبع السعر العالمي، مشيرًا إلى أنه ارتفع بأكثر من 130 دولارًا أمريكيًا، ما أثر على قدرة الأفراد والحكومات على شرائه.

كما توقع فرج، أن يستمر ارتفاع سعر الذهب في الفترة المقبلة ما لم تنحسر التوترات السياسية وتتحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية.

سعر الذهب ارتفاع سعر الذهب الذهب التموين أوقية الذهب غزة سبائك الذهب اسعار الذهب اليوم سعر الدولار حرب غزة

الأكثر قراءة

"الغرف التجارية" تكشف حقيقة أزمة "السكر" بالأسواق

خبير اقتصادى: لا تعويم للجنيه لا قبل الانتخابات الرئاسية أو بعدها

وزيرة التضامن توجه بصرف 50 ألفًا لأسرة كل متوفى فى "حادث ملوى"

"المهن التمثيلية" تنعى الفنان طارق عبدالعزيز

صوّت لصلاح.. رسالة دعم من الفنان طارق عبدالعزيز قبل وفاته بـ5 أيام

تعيين محمد أبوموسى كأول مساعد لمحافظ البنك المركزى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

إيلون ماسك فى إسرائيل!

محمود خليل

نصيحة أب لولده

مؤمن المحمدي

التعداد

مدحت بشاى

عندما انتصرت مصر لعودة الحياة

جلال حمام

العدالة للفلسطينيين تحقق الأمن لإسرائيل

عبد الرحيم طايع

أما لهذا "النتنياهو" من آخر؟!

محمود الغيطاني

النزعة الإنسانية في السينما الصينية: وونج كار واي نموذجا

حسين دعسة

مصير صفقة الأسرى.. وحرب اليوم الأول بعد انتهاء التهدئة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟

عند استئناف الحرب.. ما التحديات التى يواجهها الجيش الإسرائيلى بعد الهدنة؟