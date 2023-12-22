مع قرب موعد سفر المواطنين للملكة العربية السعودية يشغل أذهان المواطنين معرفة سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 22-12-2023 عبر جوجل، حيث شهدت منتصف التعاملات اليومية بالبنوك المصرية، اليوم وجود استقرارا بأسعار الريال السعودي في أول أيام العطلة الأسبوعية، إذ أنه سجل في البنك المركزي المصري مبلغ 8.21 جنيه للشراء، وقيمة 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم

وتستعرض «الدستور» خلال في هذه السطور التالية، سعر الريال مقابل الجنيه المصري، طبقا للأسعار المعلنة في مواقع البنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في اليوم الجمعة 22-12-2023، ببنك مصر مبلغ 8.19 جنيه للشراء، وقيمة 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي



وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 22-12-2023 في البنك المركزي المصري، 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 22-12-2023 في البنك الأهلي المصري، 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 22 ديسمبر في بنك قناة السويس

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 8.19 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع في بنك قناة السويس.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 22-12-2023 في بنك الإسكندرية، 8.20 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 22-12-2023 في مصرف أبوظبي الإسلامي، 8.23 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الجمعة 22-12-2023 ٠٫٢٧ دولار أمريكي

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية .. 1 ريال سعودي = 3,735 ليرة سورية

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية .. 5 ريال سعودي = 18,675 ليرة سورية

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية .. 10 ريال سعودي = 37,350 ليرة سورية

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية .. 25 ريال سعودي = 93,375 ليرة سورية

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية .. 50 ريال سعودي = 186,750 ليرة سورية

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية .. 100 ريال سعودي = 373,500 ليرة سورية