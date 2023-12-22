سعر الريال السعودى اليوم مقابل الجنيه المصرى والدولار والليرة فى مصر

يبحث الكثير من المصريين عن سعر الريال السعودي داخل مكاتب الصرافة والبنوك العاملة في مصر وذلك مع تحديد موعد الذهاب لأداء مناسك الحج والعمرة، والسفر إلى خارج مصر وخلال الساعات الماضية بحث الكثير عن سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس 21-12-2023 مقابل الجنيه المصري والدولار عبر جوجل.

ونقدم في "الدستور" هذا التقرير عن سعر الريال السعودي اليوم الخميس 21-12-2023 مقابل الجنيه المصري في مصر.

وشهدت أسعار صرف الريال السعودي استقرار كبير مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية خلال نهاية تعاملات اليوم الخميس وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 8.2202 جنيه للشراء، ومبلغ 8.2465 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 8.2202 جنيه للشراء و8.2465 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري بقيمة 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي في بنك مصر بقيمة 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية بقيمة 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس بقيمة 8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 21 ديسمبر في بنك القاهرة بقيمة 8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي بقيمة 8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.