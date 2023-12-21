يبحث قطاع كبير من مستخدمي منصات التواصل عن سعر الريال السعودي اليوم الخميس 21-12-2023 في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة، وذلك لارتباط العملة السعودية بالعديد من التحويلات البنكية لأسر العاملين في المملكة العربية السعودية، فضلًا عن رغبة العديد في توفير الريال بالسعر الرسمي استعدادًا لرحلات العمرة المرتقبة خلال شهر رجب وشعبان.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر 2023

في بداية تعاملات البنوك اليوم الخميس 21-12-2023، حافظ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري على استقرار مستوياته إذ وصل متوسط سعر الصرف إلى 8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديث على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري..

وفي إطار حرص “الدستور” على تزويد الجمهور بأخر التحديثات، نعرض في السطور التالية أسعار عملة مملكة السعودية وفقًا لما جاء على شاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك المختلفة.

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 21-12-2023

سعر الريال السعودي اليوم في بنوك مصرية مختلفة:

1. في البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

2. في بنك مصر، يبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

3. في ميد بنك، يبلغ سعر الريال السعودي 7.97 جنيه للشراء و8.26 جنيه للبيع.

4. في بنك سايب، يبلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه 8.10 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

5.سعر الريال السعودي اليوم في بنك كريدي أجريكول هو 8.16 جنيه للشراء و8.25 للبيع،

6. بنك التجاري الدولي CIB سجل سعر الريال نحو 8.18 جنيه للشراء و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الدولار

فيما سجل الدولار الأمريكي ارتفاعًا طفيفًا أمام الريال السعودي 3.7513 ريال للشراء و3.7561

للبيع مقابل 3.7469 ريال للأمس.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السوري اليوم الخميس 21-12-2023

بينما سجل الريال السعودي مقابل الليرة السوري في دمشق ارتفاعًا جديدًا بنسبة 0.24%، لتبلغ قيمة الريال 3733 ليرة للشراء 3790 ليرة للبيع.

إقرأ أيضًا: سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة السورية