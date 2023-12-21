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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 21-12-2023 في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

الريال السعودي
الريال السعودي

يبحث قطاع كبير من مستخدمي منصات التواصل عن سعر الريال السعودي اليوم الخميس 21-12-2023 في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة، وذلك لارتباط العملة السعودية بالعديد من التحويلات البنكية لأسر العاملين في المملكة العربية السعودية، فضلًا عن رغبة العديد في توفير الريال بالسعر الرسمي استعدادًا لرحلات العمرة المرتقبة خلال شهر رجب وشعبان.

 سعر الريال السعودي اليوم في مصر 2023 

في بداية تعاملات البنوك اليوم الخميس 21-12-2023، حافظ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري على استقرار مستوياته إذ  وصل متوسط سعر الصرف إلى 8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديث على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري..

وفي إطار حرص “الدستور” على تزويد الجمهور بأخر التحديثات، نعرض في  السطور التالية أسعار عملة مملكة السعودية وفقًا لما جاء على شاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك المختلفة.

سعر الريال السعودى واليورو مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 21- 12-2023

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأربعاء مقابل الجنيه المصري نهاية التعاملات

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة السورية

سعر الريال السعودي اليوم 20 ديسمبر 2023 في مصر مقابل الجنيه المصري

 سعر الريال السعودي اليوم الخميس 21-12-2023 

سعر الريال السعودي اليوم في بنوك مصرية مختلفة:

1. في البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

2. في بنك مصر، يبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه  8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

3. في ميد بنك، يبلغ سعر الريال السعودي 7.97 جنيه للشراء و8.26 جنيه للبيع.

4. في بنك سايب، يبلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه  8.10 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

5.سعر الريال السعودي اليوم في بنك كريدي أجريكول هو 8.16 جنيه للشراء و8.25 للبيع، 

6. بنك التجاري الدولي CIB  سجل سعر الريال نحو  8.18 جنيه للشراء و8.25 للبيع.

 سعر الريال السعودي اليوم مقابل الدولار

فيما سجل الدولار الأمريكي ارتفاعًا طفيفًا أمام الريال السعودي 3.7513  ريال للشراء  و3.7561

 للبيع  مقابل  3.7469 ريال للأمس.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السوري اليوم  الخميس 21-12-2023 

 بينما سجل الريال السعودي مقابل الليرة السوري في  دمشق  ارتفاعًا جديدًا بنسبة 0.24%، لتبلغ قيمة الريال 3733 ليرة للشراء 3790 ليرة للبيع.

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