الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة السورية

الريال السعودي
الريال السعودي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري  في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 20-12-2023، من أكثر الموضوعات بحثًا عبر محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، إذ ينشغل قطاع كبير من المواطنين سعر عملة المملكة العربية السعودية لإقامة نحو 2 مليون مصري في السعودية واعتماد الآلاف من الأسر على تحويلاتهم.

سعر الريال السعودي  اليوم في مصر 

ويهتم عدد من المواطنين في توفير الريال السعودي بالسعر الرسمي من البنوك بدلًا من استغلال السوق الموازية، وفي إطار حرص “الدستور” على تقديم الخدمات الإخبارية للقراء، نرصد في السطور الأتية سعر العملة السعودية في بعض البنوك العاملة في مصر، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري والمنشور على موقعه الإلكتروني.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

 وبلغ سعر الريال السعودي اليوم مقابل الدولار الأمريكي نحو 0.27 من الدولار وبذلك تحافظ عملة المملكة على قيمتها

سعر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري
 

للمعتمرين.. سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري بالتعاملات المسائية

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 20-12-2023 مقابل الجنيه المصرى

سعر الريال السعودي اليوم 20 ديسمبر 2023 في مصر مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي اليوم  الأربعاء 20-12-2023 في بنوك مصر مختلفة:

بلغ سعر الشراء 8.19 جنيه والبيع بسعر 8.22 جنيه في بنك مصر، وفي البنك الأهلي المصري يبلغ سعر الشراء والبيع نفسه 8.19 و8.22 جنيه على التوالي.

 أما في بنك سايب، فيبلغ سعر الشراء 8.10 جنيه والبيع بسعر 8.25 جنيه. وأخيرًا، في ميد بنك يصل سعر الشراء إلى 7.97 جنيه والبيع بسعر 8.26 جنيه.

 سعر الريال السعودي في البنوك العاملة في مصر 

تعرف على أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بعض البنوك، حيث بلغ سعر الشراء والبيع في بنك الإسكندرية 8.21 و8.25 على التوالي،  أما في بنك التجاري الدولي "cib  " فكانت الأسعار 8.18 و8.25 للشراء والبيع على التوالي،  بينما سجل سعر الشراء والبيع في بنك كريدي أجريكول 8.16 و8.25 على التوالي. وفي بنك أبو ظبي التجاري، بلغ سعر الشراء 8.02 و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم 20-12-2023 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية 3،728  ليرة سورية وبذلك تشهد الليرة إنخفاضًا في قيمتها مقابل الريال بنحو 20 ليرة عن أمس الاثنين.

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سعر الريال السعودي اليوم 20 ديسمبر 2023 في مصر مقابل الجنيه المصري

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