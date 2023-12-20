سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 20-12-2023 مقابل الجنيه المصرى

يهتم الآلاف عبر محركات البحث بمعرفة سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 20-12-2023 مقابل الجنيه المصري، وذلك لعمل أكثر من مليون مصري في المملكة العربية السعودية واعتماد الآلاف من الأسر على تحويلاتهم الشهرية، فضلًا عن توجه البعض للمملكة خلال الأشهر المقبلة إما لأداء عمرة رجب أو رمضان أو رحلات العمل بشكل عام، لذا يحاول مواطنون معرفة سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 20-12-2023 مقابل الجنيه المصري

واستقر سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 20-12-2023 مقابل الجنيه المصري في العديد من البنوك، حيث جاء السعر كما يلي:-

في بنك القاهرة، يبلغ سعر الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

أما في بنك كريدي أجريكول مصر، فقد سجل سعر الريال السعودي 8.16 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

وفي المصرف العربي الدولي، فإن سعر الريال السعودي استقر عند 8.22 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

أما في البنك الأهلي الكويتي – مصر، فقد حافظ سعر الريال السعودي على استقراره عند 8.22 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

وجاء سعر الريال السعودي في بنك cib بنحو ـ8.18 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

وسجل الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 20-12-2023 نحو 0.27 من الدولار.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

وظل سعر الريال السعودي ثابتًا مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، اليوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر 2023، حيث وصل متوسط سعر عملة المملكة العربية السعودية إلى 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

ينما سجل سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي 8.13 جنيه للشراء و8.25 للبيع.

وفي بنك مصر، بلغ سعر الريال السعودي مستوى صرف عند 8.19 جنيه للشراء و8.22 للبيع.

أما في بنك سايب، فقد حقق سعر الريال السعودي مستوى صرف عند 8.10 جنيه للشراء و8.25 للبيع.

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