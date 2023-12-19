الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

للمعتمرين.. اعرف سعر الريال السعودي اليوم التعاملات المسائية

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي

زاد عمليات البحث من المواطنين واصحاب المال والاعمال، في الاونة الاخيرة علي سعر الريال السعودي وخاصة من المقبلين علي اداء فريضة العمرة، بعد زيادة حجم الطلب عليه.

 

سعر الريال السعودي اليوم في مصر 

 

ويستعرض هذا التقرير كل ما ترد معرفته عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 في التعاملات المسائية.

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم في مصر 2023 نحو 8.22 للشراء و8.24 للبيع.

سجل سعر الريال السعودي  في البنك الاهلي المصري اليوم في مصر 2023 نحو 8.19  للشراء و8.22 للبيع.

 

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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 

 

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم في مصر 2023 نحو 8.20 للشراء و8.23 للبيع.

في حين سجل سعر الريال السعودي في بنك التجاري الدولي اليوم في مصر 2023 نحو 8.24 للشراء و8.26  للبيع.

سجل سعر الريال السعودي  في بنك القاهرة اليوم في مصر 2023 نحو 8.19 للشراء و8.22  للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي اليوم في مصر 2023 نحو 8.20  للشراء و8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد وأسعار العملات الأجنبية.

 

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سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري وأسعار العملات الاجنبية

 

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري

 

سجل سعر الريال السعودي  في بنك البركة  اليوم في مصر 2023 نحو 8.20  للشراء و8.24 للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول اليوم في مصر 2023 نحو 8.25  للشراء و8.27 للبيع.

سجل سعر الريال  السعودي في بنك الاسكندرية  اليوم في مصر 2023 نحو 8.24  للشراء و8.26 للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس اليوم في مصر 2023 نحو 8.25  للشراء و8.26 للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان اليوم في مصر 2023 نحو 8.19  للشراء و8.22 للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم في مصر 2023 نحو 8.20 للشراء و8.24 للبيع.

 

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